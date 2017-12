Începe Out of Doors Fest, la Costinești!

În această vineri, weekend-ul începe în stațiunea Costinești cu multă distracție și cu muzică rock, dar nu numai, la White Horse Rock’n Roll. Prima seară a Out of Doors Fest 2016 îi are cap de afiș pe timișorenii de la Cargo. Lor li se vor alătura alți „grei” ai muzicii bune: The R.O.C.K., Dan Helciug și Spitalul de Urgență și Mihai Mărgineanu Band. Sâmbătă, 6 august, atmosfera de veselie va fi întreținută de Vița de Vie, Bucovina, Trooper, ZOB și... Cred că Sunt Extraterestru.

Intrarea la eveniment, în fiecare dintre cele două zile de festival, se va face începând cu ora 18.00, iar concertele se vor desfășura între orele 20.00 și 24.00.

Prima ediție Out of Doors Fest a avut loc în 2013, în parcarea Maritimo Shopping Center, pe parcursul a trei zile, cu artiști precum: Zdob și Zdub, Vița de Vie, ROA și Timpuri Noi. Cea de a doua ediție s-a desfășurat pe plaja Doors, în Mamaia Nord. Timp de două seri, atmosfera a fost întreținută de Alternosfera, Cargo, E.M.I.L., Omul cu Șobolani și mulți alții. În 2015, Out of Doors Fest s-a mutat la Costinești, la White Horse Rock ’n' Roll - loc emblematic pentru muzica rock și lumea bună din Costinești, alături de: Treișpe Cuvinte, Popa Șapkă, Omul cu Șobolani, Vama, Maddriven, Ramm Brand(t) - Tribute to Rammstein, Desant, Trooper, Zdob și Zdub.

