Incompetenţa Primăriei Năvodari a lăsat o parte din oraş fără apă

Zona Mamaia Sat, taberele din zona oraşului Năvodari, zona Midia şi fostul Depozit 10 au fost în pericol să rămînă fără apă pe termen nelimitat din cauza unei societăţi care a amplasat zeci de stîlpi de iluminat deasupra conductei principale de alimentare a SC RAJA SA. Răspunzînd unei sesizări primite în cursul zilei de ieri, reprezentanţii RAJA s-au deplasat la în zona Hanul Piraţilor. În urma verificărilor, s-a constatat că firma constructoare a amplasat, pur şi simplu, sute de tone de beton - stîlpii de iluminat - pe conducta principală de alimentare cu apă. Conducta s-a fisurat în mai multe locuri, iar ieri după-amiază zona Hanul Piraţilor a fost inundată. „Societatea constructoare, care efectuează lucrările pentru iluminatul public în zonă, adică pentru Primăria Năvodari, avea obligaţia, conform art. 16, al. 3, lit a), din Ordinul 1430/2005 - Normele de aplicare a Legii 50 privind autorizarea lucrărilor de contrucţie, să depună la RAJA Constanţa documentaţia pentru „Organizarea execuţiei lucrărilor”. Cu alte cuvinte, societatea trebuia să obţină de la RAJA Constanţa avizul pentru executarea unor astfel de lucrări, tocmai pentru evitarea unor asemenea situaţii grave, cu repercusiuni asupra a mii de abonaţi”, a declarat Irina Oprea, purtătorul de cuvînt al RAJA.

Dacă tăcea, filosof rămînea

În replică, Primăria Năvodari a făcut un mic scenariu care stă cu cinste alături de orice formă de teatru al absurdului. Fără a se documenta şi fără a trimite pe cineva la faţa locului, Primăria a dat pur şi simplu publicităţii un comunicat al cărui subiect aleargă pe lîngă... subiect, frizînd penibilul. „În urma unei informări primite de la RAJA SA, conform căreia constructorul care realizează iluminatul public pentru Primăria Năvodari ar fi amplasat o serie de stîlpi care ar fi fisurat o conductă de alimentare cu apă, administraţia locală din Năvodari se vede nevoită să facă o serie de precizări. În zona respectivă execută lucrări o societate privată care, în baza unei autorizaţii de construcţie, are toate avizele, inclusiv de la SC RAJA SA. Reţeaua respectivă este destinată amplasării unui cablu de fibră optică, deci lucrările nu sînt executate pentru Primăria Năvodari. Primăria Năvodari îşi exprimă regretul că funcţionarii RAJA SA au dat publicităţii un astfel de comunicat, fără a şti despre ce este vorba, mai ales că au eliberat un aviz în acest sens. Solicităm public reprezentanţilor RAJA SA să ofere mass-mediei o revenire la comunicat în care informaţiile oferite să fie cele corecte”. Coerenţa uşor înşelătoare la prima vedere a comunicatului nu are nicio legătură cu realitatea. Stîlpii cei de ieri ai realităţii (iluminat), adică cei amplasaţi de societate pe conducta RAJA sînt pe partea şoselei ce se învecinează cu marea. Stîlpii la care se referă Primăria Năvodari - cablu optic - străjuiesc, de mai bine de un an, acea parte a şoselei opusă Mării Negre (ca să nu mai existe confuzii - n.r.), la fel de neagră ca şi interesul Primăriei Năvodari faţă de localnicii care-i sporesc bugetul.

RAJA contraatacă: „Primăria Năvodari face confuzie între lucrări”

Dincolo de săgeţile înveninate pe care Primăria Năvodari le aruncă în stîlpi, în conducte şi în orice altceva îi cade la îndemînă în loc să se preocupe de bunăstarea locuitorilor, operatorul constănţean de apă şi-a luat toate măsurile pentru ca abonaţii din zonă să nu sufere de lipsa apei potabile pentru o perioadă mare de timp. „După verificările de la faţa locului, RAJA Constanţa a micşorat presiunea apei prin conducta avariată, pentru ca abonaţii din zonă să nu sufere de lipsa apei potabile pe timpul nopţii, mai ales că în zonă nu există sistem centralizat de încălzire şi toţi abonaţii au căldură de la centrale termice proprii. Mîine dimineaţă (astăzi - n.r.), imediat ce se va reuşi îndepărtarea stîlpilor şi a cofrajelor de susţinere din beton, reprezentanţii RAJA vor interveni pentru remedierea avariei”, a mai declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea. Şi pentru ca Primăria Năvodari să nu rămînă în negura neştiinţei, RAJA a dat publicităţii o informare clară ca lumina zilei. „Societatea la care face referire Primăria Năvodari a executat, într-adevăr, în urmă cu peste un an lucrările de montare a unor stîlpi pentru amplasarea unui cablu de fibră optică, lucrări pentru care RAJA SA a emis atunci avizul tehnic. Din păcate, Primăria Năvodari face o gravă confuzie, confuzie ce ar fi putut fi evitată dacă vreun reprezentant al său ar fi fost la faţa locului. Lucrarea pentru instalarea de cablu optic este pe partea cealaltă a străzii, şi nu pe partea cu marea, unde sînt montaţi acum stîlpi pentru iluminat. Pentru această lucrare nu există nici un aviz din partea societăţii RAJA SA Constanţa. Dacă totuşi Primăria Năvodari nu ştie despre ce lucrare este vorba, ne întrebăm cum de un constructor, pe terenul localităţii, face ce vrea? În aceste condiţii, solicităm instituţiilor abilitate, inclusiv Primăriei Năvodari, de la care societatea care a montat stîlpii ar fi trebuit să ia autorizaţie, să verifice dacă firma constructoare are toate avizele necesare desfăşurării acestor lucrări”, se precizează în comunicatul RAJA.