Incredibil! Paradele LGBT, interzise în România!

07:00:17 / 05 Iulie 2017

Se cauta licenta lingvistica pentru cuplul de homo

Unii inteleg, altii nu ,orientarea sexuala a unora.Dar,orice act sexual indiferent de mod,pozitii,omul civilizat il face in oarece intimitate ,discretie .Este de neinteles de ce acesti cetateni cu orientare gaozistica sau limbistica ies in strada pentru eschibitionism.Exista dreptul la exprimare dar, putina decenta nu strica.Mai mult sunt atrasi in aceasta forma de exprimare a libertatii si minorii.Daca vor sa traiasca el cu el sau ea cu ea foarte bine.Dar nu poate fi numita casatorie care ,sa zicem, este marca inregistrata care defineste familia formata din barbat si femeie,copii, bunica si bunic.Oare printre atatia gaozari nu se poate gasi o,, limbista sau limbist''care sa dea o denumire adecvata acestui cuplu de dezorientare sexuala si sa poata fi incadrata in articolele justitie pentru a intra in legalitate?Totusi don Klemm ,ambasadorul SUA,sustinator LGBT,nu poate sa convoace guvernul pentru a gasi solutia dezorientarii sexuale pentru legalizare?