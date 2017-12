Inflaţia şi producţia agricolă, premisele deflaţiei

Inflaţia anuală din iulie, de 9,04%, sub aşteptările analiştilor, şi producţia agricolă bună, care a dus deja la ieftiniri ale alimentelor, indică posibilitatea unei scăderi a preţurilor de consum în august şi a unei temperări a inflaţiei pînă sub prognoza BNR la finalul lui 2008, cred analiştii. \"Toată piaţa se aştepta la un nivel maxim, însă ceva mai ridicat. Există potenţial de reducere a preţurilor în continuare inclusiv la alte grupe de produse alimentare, iar în luna august am putea asista la deflaţie\", a declarat economistul şef al BCR, Lucian Anghel. Analistul Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, crede, de asemenea, într-o scădere puternică a preţurilor în luna august, pe fondul unui an agricol bun. \"Inflaţia pentru luna iulie a fost sub aşteptările noastre datorită preţurilor la alimente. În luna august am putea vedea chiar şi deflaţie\", a spus Dumitru. O inflaţie sub estimări la final de an, pe fondul unei scăderi puternice de preţuri, poate genera reducere a dobînzii cheie a BNR. Nicolae Alexandru Chidesciuc, senior analist ING Bank, ia în calcul posibilitatea unei ieftiniri mai mari a alimentelor, ce ar avea ca efect temperarea inflaţiei anuale pînă sub prognoza de 6,5% a ING pentru sfîrşitul acestui an. Evoluţia economică pozitivă şi în perioada următoare, corelată cu un preţ al petrolului de aproximativ 116 dolari pe baril, sub nivelul mediu de 140 dolari/baril luat în calcul de BNR, sînt principalii factori care ar avea ca efect reducerea prognozelor pe inflaţie pentru decembrie 2008, consideră Lucian Anghel. \"Datele reprezintă un semnal pozitiv. În anumite condiţii de evoluţie a preţurilor, volatilitate a monedei naţionale, precum şi de cerere agregată, avem şanse ca, la sfîrşitul lui 2008, să avem o inflaţie sub prognoza de 6,6%\", a declarat Anghel. În ceea ce priveşte evoluţia monedei naţionale, analiştii consideră un nivel sustenabil situat între 3,50-3,70 lei/euro. Cu toate acestea, am putea asista la o depreciere a leului în perioada următoare. \"Leul s-a apreciat nefundamentat. Inflaţia şi aşteptările de creştere a dobînzii s-au mai temperat. După ce vedem o inflaţie scăzută, moneda naţională ar putea suferi deprecieri\", a declarat Ionuţ Dumitru. Nicolae Chidesciuc, care vede un nivel sustenabil de 3,50-3,60 lei/euro, crede că o depreciere a leului ar putea avea loc chiar şi la începutul lui 2009. Pe de altă parte, analiştii avertizează că există mari şanse ca exporturile româneşti să fie afectate de problemele economice din zona euro, ceea ce ar adînci un deficit comercial şi aşa foarte mare. \"Chiar dacă datele despre deficitul comercial arată bine, perspectivele nu sînt bune. Exporturile către zona euro vor încetini\", a declarat Ionuţ Dumitru.