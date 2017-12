INFO WORLD CUP 2014

Rezultatele meciurilor din sferturile de finală ale turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia - vineri: GERMANIA - Franţa 1-0 (Hummels 13), BRAZILIA - Columbia 2-1 (Thiago Silva 7, David Luiz 69 / James Rodriguez 80-pen.); sâmbătă: ARGENTINA - Belgia 1-0 (Higuain 8), OLANDA - Costa Rica 0-0 - după prelungiri, 4-3 la loviturile de departajare (Van Persie, Robben, Sneijder şi Kuyt / Borges, G. Gonzalez şi Bolanos). Programul semifinalelor - marţi, 8 iulie, ora 23.00, la Belo Horizonte: GERMANIA - BRAZILIA; miercuri, 9 iulie, ora 23.00, la Sao Paulo: ARGENTINA - OLANDA. FINALA MICĂ - sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia. FINALA MARE - duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1.

CLASAMENTUL GOLGHETERILOR

Podiumul clasamentului golgheterilor la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia înaintea partidelor din semifinale se prezintă astfel - 6 goluri: James Rodriguez (Columbia); 4 goluri: Neymar (Brazilia), Messi (Argentina), Thomas Muller (Germania); 3 goluri: Van Persie şi Robben (ambii Olanda), Benzema (Franţa), Enner Valencia (Ecuador), Shaqiri (Elveţia). James Rodriguez, Neymar (accidentat), Benzema, Enner Valencia şi Shaqiri nu mai pot puncta în acest clasament.

RONALDO CONSIDERĂ GOLUL LUI TIM CAHILL CEL MAI FRUMOS

Golul australianului Tim Cahill în meciul cu Olanda este cel mai frumos de la Campionatul Mondial, a afirmat fostul atacant brazilian Ronaldo. Cahill a marcat acest gol în minutul 21 al meciului cu Olanda, pierdut de Australia, scor 2-3, în data de 18 iunie. „Este cel mai frumos gol din Brazilia şi va intra în istoria celor mai frumoase goluri de la Campionatul Mondial”, a declarat Ronaldo. Campion mondial în 1994 şi 2002 cu Brazilia, Ronaldo şi-a exprimat regretul că turneul final găzduit de ţara sa a pierdut trei mari atacanţi: „Benzema, eliminat cu Franţa, James Rodriguez, eliminat cu Columbia, şi Neymar - accidentat”.

NEYMAR NU ÎŞI SIMŢEA PICIOARELE IMEDIAT DUPĂ ACCIDENTARE

Selecţionerul Luiz Felipe Scolari a declarat că brazilienii s-au speriat atunci când s-a accidentat Neymar, mai ales deoarece acesta i-a spus lui Marcelo, imediat după ce a căzut, că nu îşi simte picioarele, informează cotidianul „Marca“. „Marcelo l-a întrebat imediat după accidentare pe Neymar cum se simte. El a răspuns: „Nu îmi simt picioarele“. Speriat, Marcelo a chemat medicul echipei, dar medicii nu au voie să intre pe teren. A fost multă confuzie. Acea imagine cu Neymar fiind dus cu targa la elicopter a fost un adevărat şoc, a fost foarte greu pentru noi”, a spus Scolari. Tehnicianul a precizat că accidentarea lui Neymar reprezintă „un dezastru” pentru echipă. „Neymar este tipul de jucător care poate face diferenţa pentru orice echipă. Am pierdut exact jucătorul pe care nu ne doream să îl pierdem înaintea semifinalelor şi finalei”, a adăugat Scolari.

MESSI ÎI UREAZĂ ÎNSĂNĂTOŞIRE GRABNICĂ LUI NEYMAR

Internaţionalul argentinian Lionel Messi i-a urat însănătoşire grabnică brazilianului Neymar, colegul său de la FC Barcelona, după ce acesta s-a accidentat în sferturile de finală ale CM 2014. „Neymar, sper că te vei face bine foarte repede”, a scris Messi pe Facebook, ataşând o fotografie cu el şi cu brazilianul în culorile Barcelonei. Neymar a fost scos pe targă în min. 88 al meciului cu naţionala Columbiei, câştigat de Brazilia cu scorul de 2-1. El s-a accidentat la spate în urma unui duel cu Zuniga şi a rămas întins pe gazon, cu mâinile la ochi, înainte de a fi scos pe targă. În urma unor investigaţii, s-a constatat că Neymar a suferit o fractură de vertebră.

LOUIS VAN GAAL ŞI-A DEZVĂLUIT TACTICA

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a justificat trimiterea în joc a portarului Tim Krul, în minutul 120 al meciului cu naţionala statului Costa Rica, prin faptul că jucătorii trebuie folosiţi în funcţie de aptitudini şi calităţi. „Fiecare jucător din echipa mea are calităţi şi acestea trebuie folosite când credem că ne pot ajuta. Tim Krul este cel mai potrivit la penalty-uri. Are detentă şi este impozant. Am considerat că este cel mai potrivit la loviturile de departajare, pentru că este un portar care poate ajunge în toate colţurile porţii şi l-am pregătit pentru penaltyuri. Tim Krul a ghicit mereu colţul şi ne felicităm pentru alegerea făcută. Am luat decizia cu puţin înainte de minutul 90. Am simţit că putem ajunge la lovituri de departajare, aşa că am evitat să fac trei schimbări pentru a-l putea utiliza pe Krul. Nu i-am spus lui Cillessen. Riscam să-i provoc o decepţie. Un antrenor decide cine joacă, cine este înlocuit şi cine intră. Am ţinut cont de statistici şi nu cred că am greşit”, a declarat Van Gaal.

JORGE LUIS PINTO, MÂNDRU DE JUCĂTORII SĂI

Selecţionerul naționalei statului Costa Rica, Jorge Luis Pinto, a declarat sâmbătă, la Salvador, că este mândru de jucătorii săi, care au plecat neînvinşi de la Cupa Mondială. „Suferim, dar suntem fericiţi. Când am venit în Brazilia, multă lume nu a crezut în noi, dar am făcut lucruri extraordinare. Plecăm mândri de la Cupa Mondială. Suntem neînvinşi, chiar dacă am jucat împotriva unor forţe ale fotbalului mondial. Avem un portar strălucit şi o mare echipă. Olanda este o mare putere, dar noi am muncit bine, ne-am organizat şi am arătat că jucăm fotbal. Mulţumim pentru sprijin fanilor brazilieni”, a declarat Pinto.

NAVAS, JUCĂTORUL MECIULUI OLANDA - COSTA RICA

Portarul Keylor Navas a fost desemnat jucătorul meciului Olanda - Costa Rica, scor 4-3 după loviturile de departajare, disputat sâmbătă noapte, la Salvador, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Navas, care a fost integralist, a avut intervenţii foarte reuşite la acţiunile lui Robin van Persie, Memphis Depay, Wesley Snjeider sau Ron Vlaar. „Această Cupă Mondială reprezintă o experienţă senzaţională şi plecăm de aici cu capul sus. Toţi jucătorii şi-au făcut treaba bine şi au dat totul pe teren. Nimeni nu vrea să piardă, astfel că eliminarea ne doare, dar până la urmă nu am fost învinşi, pentru că o eliminare la loviturile de departajare nu înseamnă o înfrângere”, a declarat Navas.

PORTARUL TIM KRUL ŞI-A ÎMPLINIT VISUL

Portarul Tim Krul, intrat în teren în minutul 120 al meciului cu naţionala statului Costa Rica, a declarat că şi-a îndeplinit un vis prin faptul că a reuşit să apere două lovituri de departajare la partida din sferturile Cupei Mondiale şi să califice Olanda în semifinalele competiţiei. „Ştiam că, dacă sunt lovituri de departajare, există şanse să intru în joc, aşa că eram pregătit. Mi-am îndeplinit un vis şi mi-am calificat ţara în semifinalele Cupei Mondiale, dar Jasper Cillessen a fost eroic în ultimele minute şi fără el nu am fi ajuns la loviturile de departajare. Plec de multe ori pe colţul bun pentru că pur şi simplu aştept ultimul moment până să aleg”, a declarat Krul.

IRMATOV, RECORD DE MECIURI ARBITRATE LA CUPA MONDIALĂ

Arbitrul Ravşan Irmatov din Uzbekistan a condus, sâmbătă, al nouălea meci la Cupa Mondială, Olanda - Costa Rica, în sferturile de finală, stabilind un record în acest sens. Irmatov a depăşit recordul de opt meciuri arbitrate la CM de francezul Joel Quiniou, uruguayanul Jorge Larrionda şi mexicanul Benito Archundia. Meciul Olanda - Costa Rica este al patrulea arbitrat de Irmatov în Brazilia, care a mai condus cinci partide la Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud.

„MESSI ESTE CA APA ÎN DEŞERT”

Selecţionerul argentinian, Alejandro Sabella, a declarat că Lionel Messi este ca „apa în deşert” după victoria Argentinei, 1-0 cu Belgia, în sferturile de finală ale CM 2014. „Messi a făcut un meci mare. Nu este util doar pentru a marca, ci şi pentru a avea posesie, pentru a atrage fundaşii. Fiecare deplasare a sa este făcută în mod inteligent. Pune în pericol echipa adversă din momentul în care are balonul la picior. Nu mă interesează doar golurile. Nu pierde mingea niciodată şi creează spaţii. Acest jucător este ca apa în deşert. Găseşte soluţii când crezi că nu sunt”, a declarat Sabella. Unicul gol al meciului de sâmbătă, de la Brasilia, a fost marcat de Higuain, în min. 8.

HIGUAIN, JUCĂTORUL MECIULUI ARGENTINA - BELGIA

Atacantul Gonzalo Higuain a fost desemnat jucătorul meciului Argentina - Belgia, scor 1-0, disputat sâmbătă, la Brasilia, în sferturile de finală ale CM 2014. Higuain a evoluat până în min. 81, a reuşit 29 de pase şi a marcat singurul gol al meciului. În semifinale, Argentina va întâlni Olanda, într-un meci programat miercuri seară, de la ora 23.00, la Sao Paulo.

DI MARIA ARE RUPTURĂ MUSCULARĂ

Conform cotidianului spaniol „Marca“, argentinianul Angel Di Maria nu va mai evolua deloc la acest Campionat Mondial. Mijlocaşul lui Real Madrid a suferit o ruptură musculară la coapsa dreaptă în meciul cu Belgia, din sferturi, la doar câteva minute după ce a contribuit la golul înscris de Gonzalo Higuain. Di Maria s-a întins pe gazon în minutul 30, acuzând dureri mari şi cerând schimbarea, iar Sabella l-a înlocuit imediat cu Enzo Perez. El a fost scos de pe teren pe targă şi a urmărit restul partidei de pe banca de rezerve, purtând comprese de gheaţă pe piciorul afectat. Totuşi, medicii naţionalei Argentinei speră să-l recupereze în timp util pentru semifinala cu Olanda.

WILMOTS NU A FOST IMPRESIONAT DE ECHIPA ARGENTINEI

Selecţionerul Belgiei, Marc Wilmots, consideră că echipa sa a plătit tribut lipsei de experienţă, adăugând că nu a fost impresionat de formaţia Argentinei, care i s-a părut „banală şi obişnuită”. „Argentina a câştigat, dar nu impresionează. E o echipă banală şi obişnuită. E greu de ştiut de ce am pierdut, dar unul dintre motive a fost experienţa argentinienilor. Sunt capabili să strice ritmul meciului şi atunci întârzie 30 de secunde la un aut, iar arbitrul nu zice nimic. Am fost echipa mai bună pe durata întregului joc, dar, din păcate pentru noi, cel mai bun jucător din lume a jucat la ei, nu la noi. Nu este decepţie să pierzi în sferturile de finală. Oricând poţi pierde în faţa Argentinei. Cred că noi am învăţat multe azi şi sunt foarte mândru de jucătorii mei. Aşa e fotbalul, iar acum trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Wilmots.

ATAŞATUL DE PRESĂ AL BRAZILIEI, SUSPENDAT TREI MECIURI

Ataşatul de presă al echipei Braziliei, găsit vinovat pentru că a lovit un jucător al echipei statului Chile la pauza meciului din optimile Cupei Mondiale, a fost suspendat trei partide, a anunţat FIFA. Un meci de suspendare a fost deja ispăşit. Mai rămân două, semifinala şi apoi finala sau meciul pentru locul 3. De asemenea, el a fost amendat cu 10.000 de franci elveţieni. Rodrigo Paiva, ataşatul de presă al “Selecao”, a fost acuzat de omologul său chilian, Maria Jose Vasconcellos, că l-a „lovit” pe atacantul echipei Chile Mauricio Pinilla la pauza meciului din optimile competiţiei, câştigat de Brazilia, scor 4-3, la loviturile de departajare. FIFA a precizat că Rodrigo Paiva a primit un cartonaş roşu pentru un incident la pauza meciului şi acesta nu a putut participa, vineri, la sfertul de finală al Braziliei cu naţionala Columbiei. „A fost o busculadă, nu am fost singurul implicat. Pinilla a venit după mine şi eu doar m-am apărat. Doar l-am împins puţin. Ei au început să ne insulte, dar nu au fost agresiuni serioase”, a declarat Paiva.

KWESI APPIAH VREA JUCĂTORI “DEDICAŢI ŞI DISCIPLINAŢI” ÎN NAŢIONALA GHANEI

Selecţionerul Ghanei, Kwesi Appiah, a anunţat că vrea în echipă jucători “dedicaţi şi disciplinaţi”, a anunţat presa ghaneză, care precizează că fotbaliştii vor trebui să semneze “un contract de bună conduită şi să se conformeze regulilor stabilite”. Appiah, menţinut în funcţie după eliminarea Ghanei în prima fază a Cupei Mondiale, a hotărât, de comun acord cu conducerea Federaţiei Ghaneze de Fotbal (GFA), să ia o serie de măsuri pentru jucătorii chemaţi la echipa naţională, reguli ce vor fi menţionate în contractele pe care le vor semna fotbaliştii. La 27 iunie, preşedintele Ghanei, John Mahama, a decis crearea unei comisii de anchetă, după eliminarea naţionalei acestei ţări de la Cupa Mondială din Brazilia. Mahama a făcut un apel la reconstrucţia echipei şi le-a cerut compatrioţilor săi să susţină în continuare naţionala, în ciuda eliminării. Reprezentativa Ghanei a fost eliminată de la Cupa Mondială după faza grupelor, înregistrând două înfrângeri (1-2 cu SUA şi 1-2 cu Portugalia) şi o remiză (2-2 cu Germania). Înaintea ultimei partide din grupă, cu Portugalia, doi jucători importanţi ai Ghanei, Kevin Prince Boateng şi Sulley Muntari, au fost excluşi din lot din motive disciplinare.