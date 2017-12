INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, toate partidele vor fi transmise în direct de TVR 1)

OPTIMI DE FINALĂ

Meci A, sâmbătă, 28 iunie, ora 19.00: BRAZILIA (locul 1 Gr. A) - CHILE (locul 2 Gr. B) - la Belo Horizonte

Meci B, sâmbătă, 28 iunie, ora 23.00: COLUMBIA (locul 1 Gr. C) - URUGUAY (locul 2 Gr. D) - la Rio de Janeiro

Meci C, duminică, 29 iunie, ora 19.00: OLANDA (locul 1 Gr. B) - MEXIC (locul 2 Gr. A) - la Fortaleza

Meci D, duminică, 29 iunie, ora 23.00: COSTA RICA (locul 1 Gr. D) - GRECIA (locul 2 Gr. C) - la Recife

Meci E, luni, 30 iunie, ora 19.00: FRANŢA (locul 1 Gr. E) - NIGERIA (locul 2 Gr. F) - la Brasilia)

Meci F, luni, 30 iunie, ora 23.00: GERMANIA (locul 1 Gr. G) - ALGERIA (locul 2 Gr. H) - la Porto Alegre

Meci G, marţi, 1 iulie, ora 19.00: ARGENTINA (locul 1 Gr. F) - ELVEŢIA (locul 2 Gr. E) - la Sao Paulo)

Meci H, marţi, 1 iulie, ora 23.00: BELGIA (locul 1 Gr. H) - SUA (locul 2 Gr. G) - la Salvador

SFERTURI DE FINALĂ

Meci 1, vineri, 4 iulie, ora 19.00: învingătoare Meci E - învingătoare Meci F (la Rio de Janeiro)

Meci 2, vineri, 4 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci A - învingătoare Meci B (la Fortaleza)

Meci 3, sâmbătă, 5 iulie, ora 19.00: învingătoare Meci G - învingătoare Meci H (la Brasilia)

Meci 4, sâmbătă, 5 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci C - învingătoare Meci D (la Salvador)

SEMIFINALE

marţi, 8 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 1 - învingătoare Meci 2 (la Belo Horizonte)

miercuri, 9 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 3 - învingătoare Meci 4 (la Sao Paulo)

FINALA MICĂ

sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia

FINALA MARE

duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro

MESSI, MULLER ŞI NEYMAR, GOLGHETERII CM DUPĂ FAZA GRUPELOR

Argentinianul Lionel Messi, germanul Thomas Muller şi brazilianul Neymar se află pe primul loc în clasamentul golgheterilor după faza grupelor de la Cupa Mondială, fiecare reuşind să marcheze câte patru goluri. Clasamentul golgheterilor după faza grupelor este următorul - 4 goluri: Messi (Argentina), T. Muller (Germania), Neymar (Brazilia); 3 goluri: Benzema (Franţa), Robben (Olanda), J. Rodriguez (Columbia), Shaqiri (Elveţia), E. Valencia (Ecuador), Van Persie (Olanda); 2 goluri: A. Ayew (Ghana), Bony (Coasta de Fildeş), T. Cahill (Australia), Dempsey (SUA), Depay (Olanda), Gervinho (Coasta de Fildeş), A. Gyan (Ghana), Mandzukic (Croaţia), J. Martinez (Columbia), Musa (Nigeria), Perisic (Croaţia), Slimani (Algeria), Luis Suarez (Uruguay).

NOU RECORD DE GOLURI ÎN FAZA GRUPELOR

Recordul de goluri marcate în faza grupelor unui Campionat Mondial de fotbal a fost bătut la turneul din Brazilia, cu 136 de realizări, cu şase mai multe decât la ediţia desfăşurată în Japonia şi Coreea de Sud, în 2002, a anunţat FIFA. În cele 48 de meciuri din prima fază ale Mondialului brazilian, au fost înscrise, în medie, 2,83 de goluri. De notat că în 2010 s-au marcat 145 de goluri în toate meciurile de la turneul final!

PREMIERĂ PENTRU AFRICA: DOUĂ SELECŢIONATE ÎN OPTIMILE CM

Nigeria şi Algeria au reuşit calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Brazilia, fiind pentru prima dată în istoria competiţiei când continentul african este reprezentat de două selecţionate între cele mai bune 16 echipe din lume. Cea mai bună performanţă a unei echipe din Africa este calificarea în sferturile de finală. Camerun a reuşit să atingă această fază în 1990, Senegal în 2002 şi Ghana în 2010. Nigeria este pentru a treia oară în optimi, în timp ce Algeria este pentru prima dată. Cinci reprezentative africane au participat la această ediţie a CM. În afară de Nigeria (locul 2 în Grupa F) şi de Algeria (locul 2 în Grupa H), au mai participat Camerunul (locul 4 în Grupa A), Ghana (locul 4 în grupa G) şi Coasta de Fildeş (locul 3 în Grupa C). Nigeria va întâlni în optimi echipa Franţei, la 30 iunie, iar Alegria va juca împotriva Germaniei, tot la 30 iunie.

INCIDENTE ÎN FRANŢA DUPĂ CALIFICAREA ALGERIEI ÎN OPTIMI

Mii de algerieni au celebrat în Franţa, în noaptea de joi spre vineri, calificarea istorică a naţionalei africane în optimile de finală ale Cupei Mondiale, o sărbătoare umbrită de incidente în urma cărora au fost reţinute 74 de persoane, conform Poliţiei. În sunete de tobe şi de claxoane, scandând “Trăiască Algeria”, fanii, majoritatea înfăşuraţi în drapelul naţional algerian, au sărbătorit pe bulevardul Champs-Elysees din Paris succesul echipei antrenate de Vahid Halilhodzici. Ei erau prezenţi pe trotuare, la volanul maşinilor şi în mijlocul carosabilului, încurcând traficul în Place de L’Etoile. Sărbătoarea a degenerat după ce au fost aruncate în mai multe rânduri proiectile înspre forţele de ordine, desfăşurate în număr mare în piaţă. Poliţiştii au ripostat urmărindu-i pe atacatori mai multe zeci de metri şi făcând uz de gaze lacrimogene. La Lyon, un alt oraş unde trăiesc numeroşi algerieni, festivităţile au fost de asemenea marcate de incidente. Poliţiştii au făcut uz şi aici de gaze lacrimogene şi au folosit un tun de apă pentru a-i împiedica pe suporteri să intre pe arterele comerciale, survolate de un elicopter al forţelor de ordine. Şi în suburbiile oraşului, la Vaulx-en-Velin şi Saint-Priest, poliţiştii au răspuns cu gaze lacrimogene după ce au fost atacaţi cu proiectile. În total, în regiunea Lyon, 30 de vehicule şi zeci de pubele au fost incendiate, potrivit unor surse din cadrul Poliţiei. Trei sau patru persoane au fost reţinute. La Marsilia, incidentele dintre forţele de ordine şi suporteri au avut loc în centrul oraşului. Doi poliţişti pe motociclete au fost atacaţi cu pietre de fani. Forţele de ordine au folosit tot gazele lacrimogene pentru a-i dispersa pe atacatori. Niciun rănit nu a fost înregistrat, dar au fost persoane reţinute. Între 3.000 şi 5.000 de suporteri au invadat, într-o atmosferă de sărbătoare, zona vechiului port, după calificarea Algeriei. Desfăşurată iniţial fără incidente, celebrarea calificării a degenerat şi la Marsilia.

CAPELLO A APRECIAT VALOAREA TURNEULUI FINAL

Selecţionerul Rusiei, italianul Fabio Capello, a declarat că actuala ediţie a Cupei Mondiale este “fără dubii” cea mai bună competiţie pe care a văzut-o, din punct de vedere al nivelului echipelor şi al calităţii fotbalului. „În cariera mea, nu am mai văzut o Cupă Mondială atât de puternică. Este nivelul cel mai ridicat dintre toate ediţiile. Ritmul este foarte rapid, iar calitatea tehnică este incomparabilă. Este, fără dubii, cea mai bună Cupă Mondială”, a declarat tehnicianul italian, în vârstă de 68 de ani, care a fost selecţionerul Angliei la CM din 2010. Echipa Rusiei a ratat calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Brazilia, după ce a ocupat locul 3 în Grupa H, după reprezentativele Belgiei şi Algeriei.

BARACK OBAMA A URMĂRIT MECIUL SUA - GERMANIA ÎN AIR FORCE ONE

Preşedintele SUA, Barack Obama, a urmărit, joi, meciul cu reprezentativa Germaniei, din Grupa G a competiţiei, în aeronava prezidenţială Air Force One, aflată în drum spre Minneapolis, informează presa internaţională. Barack Obama a trimis un mesaj de susţinere echipei americane înainte de intarea în competiţie, la meciul cu Ghana, câştigat de SUA, scor 2-1. SUA s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în ciuda eşecului, scor 0-1, din meciul cu Germania.

UN PRODUCĂTOR GERMAN A RETRAS DE PE PIAŢĂ STICLELE AVÂND ETICHETA CU DRAPELUL IRANIAN

Producătorul german de bere Gaffel a anunţat că a retras de pe piaţă sticlele având inscripţionat pe etichetă drapelul iranian, cu ocazia Cupei Mondiale, după un protest al ambasadei Iranului, care a denunţat o “blasfemie”. Firma de la Koln a pus în vânzare sticle de bere având etichete cu steagurile celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondială. Un purtător de cuvânt al Gaffel a declarat că firma a primit o scrisoare de la ambasada iraniană, iar apoi a pus capăt producţiei de etichete cu drapelul Iranului. Drapelul Iranului are o formă a cuvântului “Allah”. Asocierea sa cu o băutură alcoolică a fost criticată de un deputat conservator iranian, care a apreciat că este o insultă adusă drapelului şi numelui lui Allah, potrivit agenţiei iraniene IRNA. De la revoluţia islamică din 1979, alcoolul este interzis în Iran.

ADIDAS A SUSPENDAT ORICE ACTIVITATE DE MARKETING CU LUIS SUAREZ ÎN TIMPUL CM

Firma de echipament sportiv Adidas a suspendat orice activitate de marketing în timpul Cupei Mondiale cu atacantul uruguayan Luis Suarez, care a fost sancţionat dur de FIFA pentru că a muşcat un adversar. „Nu acceptăm comportamentul recent al lui Luis Suarez şi îi reamintim nivelul înalt pe care îl aşteptăm de la jucătorii noştri. Nu avem niciun plan pentru a-l utiliza pe Suarez în vreo activitate de marketing în timpul Cupei Mondiale 2014. Adidas susţine pe deplin decizia FIFA”, a anunţat firma germană, într-un comunicat. Adidas este sponsorul oficial al lui Suarez. Responsabilul pentru relaţia cu presa al firmei la Sao Paulo, Mariana Ramos, a declarat că jucătorul “urma să fie prezent la fiecare activitate de promovare a mărcii în timpul CM, însă, începând de joi, a fost exclus”. „Planurile pentru viitor, după Cupa Mondială, vor fi revăzute la finalul competiţiei”, a adăugat Ramos. FIFA a anunţat joi, pe site-ul oficial, că atacantul uruguayan Luis Suarez, care l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini, la un meci de la Cupa Mondială, a fost suspendat nouă meciuri şi a primit o interdicţie de patru luni pentru orice activitate legată de fotbal. „Luis Suarez - suspendat nouă meciuri oficiale şi cu interdicţie de patru luni pentru orice activitate legată de fotbal”, se arată pe site-ul FIFA. Luis Suarez nu va avea acces în stadioane în perioada suspendării şi va trebui să achite o amendă de 100.000 de franci elveţieni. Astfel, fotbalistul nu va mai putea evolua la această ediţie a Cupei Mondiale, chiar dacă echipa Uruguayului va ajunge în finală.

APROAPE 200 DE PERSOANE AU FOST ARESTATE ÎN MALAEZIA, PENTRU PARIURI ILEGALE

Aproape 200 de persoane au fost arestate în Malaezia pentru că au pariat ilegal 24 de milioane de euro pe meciurile de la Cupa Mondială din Brazilia, a anunţat, vineri, Poliţia din statul din Asia de Sud-Est. De la începutul Cupei Mondiale, pariorii au mizat în fiecare zi aproximativ 7,5 milioane de ringgit (1,7 milioane de euro), ceea ce înseamnă că, în total, s-au pariat 24 de milioane de euro, a declarat un oficial al poliţiei federale, Mazlan Mansor. Douăsprezece servere care erau folosite pentru pariurile ilegale şi care făceau legătura cu reţelele din Asia-Pacific au fost confiscate în timpul raidurilor efectuate de poliţie în Kuala Lumpur. De la începutul Cupei Mondiale, 194 de persoane au fost arestate pentru aceste activităţi, însă numărul lor ar putea creşte până la finalul competiţiei (13 iulie). Suspecţii riscă până la cinci ani de închisoare. Miercuri, poliţia thailandeză a anunţat că peste o mie de persoane au fost arestate pentru pariuri ilegale.

FIFA NU VA DESCHIDE O PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA LUI MAMADOU SAKHO

Comisia de Disciplină a FIFA nu va deschide o procedură disciplinară împotriva francezului Mamadou Sakho, aşa cum a solicitat selecţionerul Ecuadorului, Reinaldo Rueda, care a afirmat că acesta l-a lovit cu cotul pe Oswaldo Minda, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile. „Este păcat că acest lucru s-a întâmplat şi situaţia ar trebui analizată de Comisia de Arbitri. Unele decizii nu au fost logice”, spunea Rueda după meciul cu Franţa, scor 0-0. „Totul a fost pentru a mă proteja! Nu sunt pe teren pentru a face rău sau pentru a răni oamenii. Am un joc dur, dar nu sunt rău”, s-a apărat Sakho.

SUSIC ŞI-A ANUNŢAT DEMISIA

Safet Susic şi-a anunţat demisia din funcţia de selecţioner al Bosniei & Herţegovina, după eliminarea din faza grupelor la CM 2014. „Meciul cu Iran a fost ultima mea prezenţă la un Campionat Mondial. Din păcate, nu va mai fi altul pentru mine. Câteodată este un sentiment plăcut să te simţi liber, fără obligaţii. Îmi decid singur soarta şi acesta este răspunsul meu. Victoria din meciul cu Iran este o consolare prea mică. Dar îmi felicit jucătorii pentru felul în care s-au angajat şi pentru că şi-au dorit să câştige un meci din care doar adversarii noştri aveau ceva de obţinut”, a spus Susic pentru cotidianul brazilian „Lancenet“. Bosnia & Herţegovina a terminat pe locul 3 în Grupa F, după ce a pierdut meciurile cu Argentina (1-2) şi Nigeria (0-1), dar a învins Iranul (2-0).

JAVIER AGUIRRE A PRIMIT O OFERTĂ DE LA NAŢIONALA JAPONIEI

Fostul selecţioner al Mexicului, Javier Aguirre, a primit o ofertă din partea federaţiei nipone pentru a-i succede lui Alberto Zaccheroni la conducerea tehnică a naţionalei Japoniei. Potrivit cotidianului „Nikkan Sports“, federaţia i-a oferit lui Aguirre un contract pe patru ani, cu un salariu anual de 1,5 milioane de euro. Cu Aguirre la conducerea tehnică, naţionala Mexicului a ajuns de două ori în optimile de finală ale unui Campionat Mondial, în 2002 şi 2010. Echipa Japoniei a fost eliminată de la CM din Brazilia în faza grupelor, înregistrând două înfrângeri (1-2 cu Coasta de Fildeş şi 1-4 cu Columbia) şi o remiză (0-0 cu Grecia). După eliminare, selecţionerul Alberto Zaccheroni a demisionat. Aguirre a antrenat ultima dată echipa Espanyol Barcelona.

FIFA A RIDICAT SUSPENDAREA LUI BECKENBAUER

Managerul lui Franz Beckenbauer, Marcus Hofl, a anunţat vineri că FIFA a ridicat suspendarea de 90 de zile dictată la 13 iunie, de Comisia de Etică al forului, în cazul germanului. Beckenbauer a fost suspendat atunci din orice activitate legată de fotbal, se pare, din cauza necooperării în ancheta cu privire la ediţiile din 2018 şi 2022 ale Campionatului Mondial. El a răspuns săptămâna trecută întrebărilor Comisiei de Etică, după ce iniţial a refuzat să facă acest lucru, acuzând limbajul în engleză prea dificil. „Firma care îl manageriază pe Franz Beckenbauer consideră în continuare că suspendarea provizorie nu era justificată. Totuşi, privind în urmă, ar fi fost mai bine dacă Franz Beckenbauer ar fi răspuns mai devreme întrebărilor Comisiei de Etică a FIFA”, a precizat Hofl, într-un comunicat. „Am subestimat acest caz, în special pentru că, de obicei, de aceste chestiuni administrative se ocupă managerii mei”, a spus şi Beckenbauer. Într-un interviu acordat cotidianului „Bild“ după ce a fost suspendat, Beckenbauer a declarat că nu are nimic de ascuns în ceea ce priveşte bănuielile de corupţie legate de CM din 2018 şi 2022. „Eram pregătit să răspund la toate întrebările pertinente, dar mi le-au trimis într-o engleză pe care nu reuşeam să o înţeleg. Am cerut politicos ca discuţia să aibă loc în germană şi m-au refuzat”, a afirmat fostul fotbalist. Aceste acuzaţii de corupţie vizează ediţiile din 2018 şi 2022 ale CM şi sunt obiectul unei anchete conduse de preşedintele camerei de instrucţie a Comisiei Etice, Michael J. Garcia, fost procuror federal la New York. Acesta a cerut suspendarea lui Beckenbauer, care era membru în Comitetul Executiv al FIFA în momentul votului din 2010 pentru atribuirea CM 2018 şi 2020.

BABATUNDE A FOST OPERAT LA MÂNĂ

Mijlocaşul nigerian Michael Babatunde a fost supus cu succes unei operaţii la încheietura mâinii, după accidentarea suferită în meciul cu Argentina, dar nu va mai putea juca la Mondialul din Brazilia. Babatunde (21 de ani) a fost lovit în mână de un şut violent al coechipierului său Ogenyi Onazi, în meciul pierdut, miercuri, în faţa sud-americanilor (2-3), şi a părăsit terenul în minutul 65. Selecţionerul Nigeriei, Stephen Keshi, a precizat că jucătorul său va avea nevoie de cel puţin trei săptămâni pentru recuperarea după operaţie. Babatunde a fost revelaţia „Super Vulturilor” la acest turneu final, până la accidentare.

PREŞEDINTELE GHANEI A DECIS CREAREA UNEI COMISII DE ANCHETĂ DUPĂ ELIMINAREA NAŢIONALEI DE LA CM

Preşedintele Ghanei, John Mahama, a decis, vineri, crearea unei comisii de anchetă, după eliminarea naţionalei acestei ţări de la Cupa Mondială din Brazilia. „Trebuie să înfiinţăm o comisie pentru a face lumină cu privire la participarea Ghanei la această Cupă Mondială. Trebuie să analizăm procesul de la început până la sfârşit”, a declarat John Maham, care a făcut un apel la reconstrucţia echipei şi le-a cerut compatrioţilor săi să susţină în continuare naţionala, în ciuda eliminării. Reprezentativa Ghanei a fost eliminată de la Cupa Mondială după faza grupelor, înregistrând două înfrângeri (1-2 cu SUA şi 1-2 cu Portugalia) şi o remiză (2-2 cu Germania). Înaintea ultimei partide din grupă, cu Portugalia, doi jucători importanţi ai Ghanei, Kevin Prince Boateng şi Sulley Muntari, au fost excluşi din lot, din motive disciplinare.