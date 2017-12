Inspecția Sanitară face verificări la Spitalul Bagdasar Arseni

Ministerul Sănătății a cerut Inspecției Sanitare să facă verificări la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală după ce familia pilotului Marian Cojocaru a cerut transferul bărbatului în străinătate susținând că acesta ar fi contactat mai multe infecţii intraspitaliceşti.

Inspecția Sanitară face verificări la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni, luni seara, urmând ca marți să fie făcute publice concluziile inspectorilor, a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății.

Verificările au loc în contextul în care familia pilotului care s-a prăbuşit cu paramotorul la Comana pe 10 iulie, Marian Cojocaru, a anunțat că bărbatul ar fi contactat în spitalul Bagdasar Arsenie, locul unde este încă internat, mai multe infecţii intraspitaliceşti care îi pun acum viaţa în pericol.

Mai multe zile a fost intubat şi ventilat mecanic, în stare foarte gravă, pentru că a aspirat apă în plămâni după impact. Acum, starea sa ar fi suficient de stabilă pentru a permite transportul şi transferul la Viena, pentru efectuarea unei operaţii pe coloană, susţin membri familiei într-o postare pe Facebook. Aceştia spun că este singura variantă de tratament din cauza "infecţiilor intraspitaliceşti ce pot duce la degradarea rapidă a stării".

Mai exact, mai multe analize făcute lui Marian Cojocaru au arătat că aceasta a contractat, pe perioada internării la Spitalul Bagdasar Arsenie, şase infecţii, printre care Klebsiella (întâlnită şi în cazul răniţilor de la Colectiv) şi Acinetobacter, cu rezistenţă crescută la antibiotice.

Documentele medicale cu rezultatele analizelor arată că pilotului i-au fost descoperite infecţii cu - Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii complex, Acinetobacter nosocomialis, Acinetobacter pittii, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus.

"Marian este diagnosticat cu infecţie intraspitalicească cu Klebsiella şi Acinetobacter, cu rezistenţă crescută la antibiotice. Datorită plămânilor situaţia e complicată. Am depus astăzi (n.r. luni) cerere la Ministerul Sănătăţii pentru transfer urgent în afara ţării, deoarece riscurile cresc în fiecare minut şi tot progresul pe care l-am făcut până acum să nu mai însemne nimic", a scris soţia pilotului pe contul său de socializare.

Contactată deMediafax, Irina Cojocaru, soţia pilotului, a declarat că nu consideră că Spitalul Bagdasar Arsenie are vreo vină, doar că nu este pregătit pe partea de boli infecţioase.

"Infecţiile astea nu pot fi preîntâmpinate, sunt în aparate. Practic, te lupţi degeaba. Eu consider că spitalul nu are nicio vină, practic nu este pregătit pe partea de boli infecţioase.Nu avea cum să aibă aceste bacterii înainte de internare, sunt specifice spitalului. Eu am considerat necesar să mă adresez şi specialiştilor de la Matei Balş. Sunt două bacterii foarte greu de tratat. Eu am solicitat medicului curant să se vadă cu medicul de la spitalul de boli infecţioane şi să vadă ce se poate face. Prioritatea este acum să îl luăm de la Bagdasar. Datorită existenţei acestor bacterii, ei ezită să-l opereze imediat" , a precizat Irina Cojocaru

"Acestea devin patogene în situaţia în care este un pacient imunodependent. Sunt o realitate.Unde aduni mulţi oameni bolnavi şi infectaţi, evident că bacteriile alea vor rămâne, spitalul e cel mai bun loc ca să te infectezi", a explicat Bogdan Tănase, preşedintele Alianţei Medicilor din România.

Potrivit acestuia, una din cauzele infectării ar putea fi aparate de ventilaţie la care pilotul a fost conectat.

"La ventilatoare trebuie schimbate circuitele, circuitele în mod normal au şi nişte filtre, dar trebuie schimbate, ideal. La noi,din păcate, astea sunt scumpe.Dar la noi se schimbă filtrele, circuitele nu se schimbă aşa de des.Sunt pacienţi care după trei zile de intubaţie au şanse 50% să fie infectaţi.", a adăugat Bogdan Tănase.

Pilotul Marian Cojocaru, pilot şi administrator al Aerodromului Comana, zbura cu paramotorul, pe 10 iulie, alături de un cetăţean rus în momentul în care aparatul s-a prăbuşit, din motive încă neclarificate de anchetatori.

Cetăţeanul rus nu a răspuns manevrelor de resuscitare făcute de medicii SMURD, fiind declarat decedat.

Cazul accidentului este cercetat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.