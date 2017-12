Instituţiile publice vor încheia minimum 20% din contracte în sistem electronic

Premierul Emil Boc a confirmat că instituţiile publice vor fi obligate să se înscrie în programul electronic de licitaţii şi să atribuie prin acest sistem contracte în valoare de minimum 20% din buget, arătînd că intenţia este ca această participare să fie ridicată la minimum 50% din alocaţii. \"Am semnat decizia pentru o hotărîre pe care nu am anunţat-o public, ca instituţiile statului să acorde contracte prin sistemul electronic în proporţie de minimum 20%, în caz contar fiind sancţionate\", a spus Boc, la un post de televiziune naţională. Surse guvernamentale au declarat, în urmă cu două săptămîni, că instituţiile statului vor fi obligate să se înscrie în programul electronic de licitaţii şi să atribuie prin acest sistem contracte în valoare de minimum 20% din bugetul anual stabilit pentru achiziţii publice, în caz contrar urmînd să fie sancţionate cu amenzi cuprinse între 10 şi 35.000 lei. Pentru sistemul electronic de achiziţii va fi achitată o taxă unică, sub forma unui abonament digital, în cuantum de 2.500 lei. Potrivit datelor oficiale, doar 2.253 de instituţii dintr-un total de 11.187 autorităţi contractante au utilizat pînă în prezent acest sistem.