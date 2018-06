Învățământul profesional-dual, salvarea elevilor fără Evaluare Națională

Există viață și fără Evaluare Națională! Cei aproximativ 30.000 de elevi care nu s-au înscris la Evaluarea Națională anul acesta, au o alternativă: învățământul profesional-dual, care le asigură un loc de muncă și bani ca să meargă apoi, din nou, la școală. În toată țara au fost alocate pentru absolvenții clasei a VIII-a 38.345 de locuri pentru cei care vor să învețe o meserie și să-și asigure un loc de muncă.

Înscrierea la școlile de învățământ profesional-dual are loc în perioada 15 - 19 iunie. Astfel, secretariatele școlilor gimnaziale vor completa, la cererea elevilor și a părinților, fișa de înscriere în învățământul dual. Singură condiție pe care candidații trebuie să o îndeplinească pentru înscriere este să aibă mediile din clasa a VIII-a încheiate. Pe 19 iunie se vor afișa, la sediul școlilor, listele elevilor înscriși. Apoi, în perioadă 20-21 iunie, se vor desfășura probele eliminatorii, numai în școlile care au decis acest lucru, și se vor afișa rezultatele. În intervalul 21-22 iunie va avea loc redistribuirea candidaților respinși la probele eliminatorii la alte școli. În data de 22 iunie se va afișa lista finală cu elevii înscriși.

De ce e nevoie de învățământ profesional?

Pentru că piața muncii urlă din cauza deficitului de forță de muncă. Un exemplu la îndemână este al angajatorilor din turism care se plâng că au cel mai mare deficit de forță de muncă din ultimii 28 de ani. Așadar, un plus va fi adus de faptul că unitățile de învățământ profesional-dual vor avea alături operatorii economici. Aceștia vor oferi spațiul necesar de practică pentru elevi pe toată durată școlarizării, în condiții reale de lucru. Absolvenții ciclului gimnazial care nu au trecut de Evaluarea Națională cu succes au două variante pe care le pot urma în învățământul profesional-dual: fie să meargă la o școală profesională, unde învățământul durează trei ani, fie să meargă la un liceu tehnologic unde învățământul (care se numește dual) durează patru ani. Ambele programe oferă pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de muncă și, implicit, la independența financiară, afirmă specialiștii în Educație.

În învățământul profesional, în primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80%, în timp ce pregătirea practică reprezintă 20%. În al doilea an de învățământ, ponderea pregătirii teoretice scade la 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe partea practică, cu o pondere de 60%. În al treilea an de învățământ, se va aloca și mai mult timp pregătirii practice, 72% din totalul formării, iar teoria va avea o pondere de 28%. După încheierea celui de-al treilea an de studiu, elevul se poate înscrie în învățământul liceal tehnologic, unde poate absolvi inclusiv cu o diplomă de Bacalaureat.

În ceea ce privește învățământul liceal tehnologic, aici elevii dobândesc o dublă pregătire: una academică, care după absolvire le permite acestora accesul în învățământul superior, cât și una profesională care le facilitează accesul pe piață muncii. Absolvenții învățământului liceal tehnologic, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului Național al Calificărilor.