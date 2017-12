Iohannis, dispus să îşi semneze demisia în alb

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, că ar fi dispus să-şi scrie demisia în alb pe care s-o înainteze imediat după alegeri şi să negocieze păstrarea sa în funcţie după scrutinul de la prezidenţiale. „Este oferta pe care am făcut-o din capul locului majorităţii care m-a propus. Nu vreau să fiu absurd şi nici nu am de gînd să mă ţin de un scaun care probabil este la fel de bun şi pentru altcineva. Deci dacă în asta ar sta rezolvarea crizei în momentul de faţă, cu mare plăcere, cum să nu?”, a declarat Iohannis. El a recunoscut însă că şansele sale de a deveni premier înainte de alegeri sînt scăzute. Primarul sibian a respins pe de altă parte acuzaţiile preşedintelui că nu ar dori, ca exponent al PSD şi PNL, continuarea acordului cu FMI. “Trăiesc cu impresia că Guvernul este condus de un singur om, dar nu cred că acel om trebuie să facă toată treaba şi să citească toate acordurile. Cred că partea cu FMI-ului este mai degrabă în curtea ministrului finanţelor”, a mai comentat Johannis. Iohannis a refuzat să-şi exprime o părere despre Legea pensiilor sau despre relaţia cu FMI. Klaus Iohannis a spus că nu are niciun regret că a intrat în negocieri cu partidele. \"A fost evident că unii vor încerca să găsească nod în papură şi alţii vor încerca să mă promoveze. Nu este nicio problemă\", a încheiat el. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, la postul public de televiziune, că nici dacă Klaus Iohannis ar avea cu 100 de voturi mai mult în Parlament decît cele obţinute deja prin declaraţia de susţinere nu ar fi \"impresionat\" şi nu l-ar fi desemnat premier. “Eu aş fi vrut ca orice candidat la funcţia de prim-ministru să fie conştient de acest lucru, şi mă refer aici la importanţa acordului cu FMI, şi să o spună public”, a spus Băsescu.