Iohannis se opune proiectului „o nouă Europă Centrală” al lui Viktor Orban

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu sprijină o abordarea premierului Ungariei, Viktor Orban, privind o nouă Europă Centrală pentru că nu doreşte să se deschidă noi „falii” în cadrul UE. „Eu mă implic pentru UE, nu pentru o altă entitate pe care am crea-o în plan mai mic şi mai apropiat. Nu sunt de părere că trebuie să deschidem noi falii în cadrul UE, dimpotrivă trebuie să ne implicăm pentru a închide faliile existente. Avem în continuare falia est-vest care are origini istorice, este o falie care vine pe fosta Cortină de Fier. Există pe de altă parte, în cadrul UE anumite abordări principial uşor diferite între nord sud şi aici trebuie sa intervenim. Eu n-o să mă implic niciodată pentru a crea subentităţi în UE", a declarat Iohannis, marţi. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, unde a participat la un spectacol organizat pentru marcarea împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie, că Ungaria este pregătită să construiască, împreună cu vecinii ei, printre care şi România, o nouă Europă Centrală. „Noi, maghiarii, vrem să ieșim din acea situație în care să fim în linia a doua a Europei. Vrem să ne numărăm printre țările europene unde este cel mai bine să trăiești, să muncești. Noi credem că acest țel poate fi mai ușor de înfăptuit împreună decât de unul singur. Suntem gata ca împreună cu românii să construim o nouă Europă Centrală, care să fie una dintre cele mai competitive din lume”, a spus Viktor Orban la Timișoara, adică altceva decât pare să fi înțeles președintel Iohannis.