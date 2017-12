IPS Teodosie, candidat la scaunul de Patriarh

Dispariţia Prea Fericitului Părinte Teoctist a transformat Palatul Patriarhiei într-un adevărat loc de pelerinaj, mii de oameni din ţară şi străinătate luînd calea Capitalei pentru a aduce omagiu celui care a condus destinele Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Demersul de mutare a trupului neînsufleţit al Întîistătătorului BOR din Catedrală în Palatul Patriarhal a făcut parte din programul pregătirilor de înmormîntare din această săptămînă. Mormîntul fostului Patriarh va fi situat în partea dreaptă a Catedralei Palatului Patriarhal, alături de cele ale predecesorilor Miron Cristea (1925-1939), Nicodim Munteanu (1939-1948) şi Iustin Moisescu (1977-1986). După cum a stabilit Sinodul Permanent al BOR, slujba înmormîntării va avea loc vineri, la ora 11.00, după şedinţa comemorativă la care sînt aşteptaţi reprezentanţii tuturor bisericilor ortodoxe din lume. Drapelul României va fi arborat în bernă, în zi de doliu naţional pentru Patriarhul Teoctist, în toate lăcaşurile de cult din ţară fiind oficiate slujbe speciale.

Deşi în acest moment cunoaşte un adevărat reviriment de imagine, fiind una dintre instituţiile de încredere în rîndul românilor, BOR trebuie să treacă peste momentele de cumpănă şi să îşi aleagă conducătorul. Succesiunea la scaunul patriarhal a trezit un mare interes printre politicieni, dar mai ales în rîndul clericilor, nu puţine fiind vocile care susţin că se vor duce adevărate lupte pentru preluarea puterii BOR. Cutumele bisericeşti spun că şansele cele mai mari de a deveni Patriarh le are Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Daniel, însă situaţia nu este tranşată. Considerat un conducător cu mînă de fier de către preoţi, Înaltul ierah moldovean are sprijinul celorlalţi 21 de Arhiepiscopi şi Episcopi din Sfîntul Sinod, dar şi avantajul de a fi iniţiatorul unei politici deschise faţă de celelalte culte creştine. Analiştii vieţii bisericeşti din ţara noastră consideră că principalul contracandidat al acestuia este Mitropolitul Olteniei, IPS Teofan, care se bazează pe sprijinul ierarhilor din zona de sud a ţării şi care a fost un apropiat al Patriarhului Teoctist. Considerat o mare personalite a ortodoxismului românesc, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Bartolomeu Ananaia, este reprezentantul curentului religios tradiţionalist, însă şi un candidat important la tronul de Patriarh al României. Şanse pentru ocuparea funcţiei de Patriarh are şi Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, mai ales că Eparhia Dobrogei are un loc bine definit în cadrul BOR, cu cei peste 1.500 de ani de continuitate religioasă. Născut în anul 1955, la Vatra Dornei, într-o familie numeroasă şi cu dragoste faţă de Dumnezeu, Teodosie Petrescu şi-a luat licenţa în teologie la Facultatea de Teologie din Bucureşti în anul 1980. După ce a lucrat ca asistent universitar la Facultatea de Teologie, a devenit vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Ascensiunea fostului asistent Teodosie Macedon a atins punctul culminant în anul 2001, cînd a ocupat scaunul de Arhiepiscop al Tomisului. Cu toate că anul trecut a recunoscut că a semnat un angajament cu Securitatea, IPS Teodosie a susţinut că nu a fost vorba niciodată de poliţie politică, ci doar un angajament în interesul naţional. Înaltul ierarh a mai declarat că angajamentul, care a reprezentat doar un jurămînt de credinţă faţă de ţară, a fost semnat, întrucît dorea obţinerea unei burse de studii în străinătate, însă nu a întocmit note informative şi nici nu a urmărit pe cineva. Cît priveşte includerea sa în rîndul pretendenţilor la scaunul de Patriarh, IPS Teodosie a declarat că \"deocamdată este mai important să deplîngem dispariţia PFP Teoctist, cel care a fost un adevărat părinte spiritual pentru credincioşii români. Orice candidat eligibil îşi poate susţine poziţia în Sfîntul Sinod\".