Israel: Milioane de dolari și miliarde de litri de apă salvate de o soluţie de management integrat al apei! Acesta este viitorul

Printr-un sistem computerizat bazat pe analiza unui mare volum de date, firma TaKaDu din Israel oferă soluții de eficientizare a managementului apei, măsuri prin implementarea cărora se evită pierderi de ordinul miliardelor de litri de apă și al milioanelor de dolari. TaKaDu este un lider mondial în soluții de managementul integrat în industria apei și printre clienții săi din întreaga lume se numără și Compania Apa Nova București.

Fondator și CEO al TaKaDu, Amir Peleg a declarat că, în cazul unei companii de apă din Australia, Unitywater, prin implementarea soluțiilor firmei sale, timp de doi ani a fost evitată pierderea pe rețea a 9 bilioane de litri de apă și au fost evitate costuri de 24 de milioane de dolari. De asemenea, prin același sistem, s-a redus cu 66% timpul de remediere a problemelor apărute în rețeaua de apă. „M-am gândit ce poate fi făcut să creștem eficiența rețelelor de apă și una dintre cele mai mari provocări era că multe dintre rețelele de apă din lume nu știu ce se întâmplă, nu știu că e scurgere, nu știu că valva e deschisă, nu-și dau seama că ceva nu funcționează bine, nu știu ce e cu rețelele lor. (...) TaKaDu preia o mulțime de date, trimite datele în cloud și acolo le analizăm prin instrumente statistice, matematice, algoritmi, computer. Folosim aceste instrumente ca să analizăm datele și să aflăm lucruri despre ele. Este foarte mult echipament într-o rețea de apă și poți descoperi o mulțime de probleme analizând sistemul. Când introduci aceste instrumente, e o mare revoluție, pentru că le dai clienților cunoștințe pe care nu le aveau înainte despre toate problemele lor și despre ineficiențele lor. Cea mai mare importantă problemă e să se detecteze problemele“, a explicat Amir Peleg.

TaKaDu colaborează cu companii de apă din 11 țări și oferă soluții de optimizare și îmbunătățire a managementului apei. Prin analizarea unui mare volum de date și prin aplicarea unor algoritmi sofisticați, soluțiile TaKaDu oferă multiple beneficii, printre care se numără reducerea scurgerilor de apă și întreruperea distribuției, avertizarea automată a unor anomalii care apar în rețea, îmbunătățirea măsurătorilor, reducerea timpului de răspuns la diversele evenimente apărute în rețea și, implicit, îmbunătățirea serviciilor oferite consumatorilor de apă. Din cauza resurselor limitate, apei i se acordă o atenție deosebită în Israel. Ca urmare a acestei importanțe, există o structură guvernamentală cu o largă autonomie, asemănătoare unui minister, Autoritatea Apei (Water Authority), dar și numeroase firme și companii susținute financiar de stat care se ocupă cu soluții de managementul apei, desalinizare, reciclare a apelor uzate, irigații etc. Printre aceste firme, companii și asociații se numără Sorek Seawater Desalination Plant, Investment Promotion Center and Israel NewTech, Water Technologies Israel export institute, ICS2, Synthesis, TaKaDu, Mekorot, Utilis, Hutchison Kinrot Technology Incubator, Israel Export Institute Professionals, SupPlant, Green Horizons, Netafim, Shafdan, Aryeh Pools, Tifrah Recycled Water Reservoir and agriculture fields.

De asemenea, o importanță deosebită se acordă educării, încă de la cele mai mici vârste, în privința folosirii judicioase a apei, a protejării și reciclării acesteia. Și cercetarea în domeniul apei și agriculturii ocupă un loc important, iar unul dintre vârfurile în domeniu este Facultatea de agricultură din Rehovot, unde vin să studieze tineri din numeroase țări.

În perioada 12-14 septembrie, în Israel va fi organizată o amplă conferință internațională dedicată apei, Watech (Water Technology & Environment Control Exhibition & Conference) Israel 2017, care va avea ca temă „Apa în era digitală“.