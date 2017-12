Italia mizează pe ofensivă

Recunoscută pentru jocul defensiv practicat de-a lungul anilor, Italia lui Cesare Prandelli s-a schimbat radical la EURO 2012, fiind una dintre cele mai ofensive echipe. Selecţionerul italian a anunţat deja că nu va renunţa la principiile sale nici în semifinala cu Germania. „Cu germanii, în semifinale, prefer să primim gol pe contraatac decât să stăm 20 de minute în propria jumătate şi să luăm gol astfel”, a spus tehnicianul, care a fost primit cu aplauze de câtre jurnaliştii italieni la conferinţa de presă. Prandelli le-a amintit jurnaliştilor că formaţia pe care o pregăteşte a avut posesie 68% în faţa Angliei.

„Trebuie să fructificăm această capacitate a noastră de a putea ţine mingea. În această perioadă se impun echipele care urcă linia defensivă spre mijloc şi au curajul să joace ofensiv. Noi am şutat spre poartă de 35 de ori şi de 20 pe spaţiul ei. Vom câştiga nouă meciuri din zece dacă vom juca la fel. Unii dintre jucătorii mei abia acum şi-au dat seama de potenţialul lor în ceea ce priveşte jocul ofensiv. Germania? Mai e mult până o putem să spunem că am învins-o, dar nu există echipe invincibile”, a explicat tehnicianul italian, care s-a arătat nemulţumit de faptul că germanii vor avea în plus două zile de pauză faţă de jucătorii săi şi le-a sugerat celor de la UEFA să schimbe pe viitor calendarul competiţiei: „UEFA trebuie să găsească o soluţie pentru acest lucru. Altfel, spectacolul fotbalistic va fi afectat de disproporţionalitatea dintre perioadele de recuperare ale fiecărei echipe”.