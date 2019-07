IT-știi, șefi în satul românesc, codași în orașul est-european

Angajaţii din sectorul IT care lucrează în România au cele mai mici salarii comparativ cu specialiştii din acest domeniu care activează în celelalte ţări din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro şi publicate marţi. Astfel, IT-iştii care lucrează în România încasează un salariu mediu net de 805 euro lună, mai puţin decât specialiştii în domeniu din Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Estonia, Slovenia, Cehia sau Slovacia, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat în România de eJobs.ro. Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucrează în IT le încasează specialiştii din Estonia, a căror medie salarială netă este de 1.567 euro pe lună, potrivit Paylab. Aceştia sunt urmaţi de IT-ştii din Slovenia, cu 1.341 euro lunar, de cei din Cehia, cu 1.289 euro, şi de cei din Slovacia, care câştigă, în medie, 1.159 euro lunar. Ungaria închide lista ţărilor cu un salariu de peste 1.000 de euro, înregistrând o medie netă de 1.010 lei/lună. Mai puţin de 1.000 euro lunar mai câştigă doar specialiştii IT din Croaţia (990 euro) şi cei din Serbia (816 euro), menţionează eJobs. Directorul eJobs România, Bogdan Badea, a remarcat faptul că Bulgaria depăşeşte România la acest capitol - „Interesant este faptul că Bulgaria ne depăşeşte sensibil, cu un salariu mediu net de 1.027 de euro pentru industria IT, în condiţiile în care, în general, aceasta era una dintre puţinele ţări cu salarii mai mici decât ale noastre. IT-ul este, fără îndoială, unul dintre cele mai fierbinţi domenii ale ultimilor ani. Nu doar din perspectiva numărului tot mai mare de opţiuni pe care le au candidaţii, ci şi datorită faptului că IT-ştii au devenit şi cel mai bine plătiţi angajaţi din România, depăşind domenii care în mod tradiţional erau recunoscute pentru salariile mari pe care le ofereau. Mă refer aici la banking, avocatură sau servicii financiare. Cu toate acestea, IT-ştii români câştigă mai puţin decât colegii lor din alte ţări din regiune, diferenţele fiind, în unele cazuri de la simplu la dublu, cum este cazul Estoniei, spre exemplu, unde salariul mediu net al unui IT-ist este de 1.567 euro“. Numărul tot mai mare de joburi în IT, perspectivele de avansare rapidă, dar şi pachetele salariale şi extrasalariale sunt principalele motive pentru care acest domeniu a intrat, în ultimii doi ani, pe primele locuri în topul celor care strâng, de la lună la lună, cel mai mare număr de aplicaţii din partea candidaţilor, se menţionează în comunicatul transmis de eJobs. Astfel, în prima jumătate a lui 2019 au fost înregistrate peste 500.000 de aplicări pentru joburile din IT, potrivit eJobs.