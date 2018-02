Iubitorii fotbalului din Constanţa trebuie să fie mândri, dar şi trişti

Înaintea partidei pe care FC Viitorul, campioana en titre a României, o va susţine luni seară, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, cu FC Botoşani, Gheorghe Hagi, a oferit mai multe declaraţii interesante la conferinţa de presă. Managerul tehnic al echipei constănţene s-a referit la situaţia din fotbalul de la ţărmul mării, la cea din fotbalul românesc, pentru ca acesta să se dezvolte, dar şi la plecarea sa.

„Mai mult decât o datorie, e o pasiune mai mult decât orice fotbalul pentru mine. Vreau să fiu perceput ca om al fotbalului, nu ca scriitor, povestitor sau alte lucruri. Ştiu şi eu că mai greşesc, din când în când. Vorbesc şi eu mai mult, pentru că am ce să povestesc şi cred că nu vă plictisiţi. Voi, în Constanţa, trebuie să fiți mândri de un lucru. Că s-a înființat o echipă care a făcut asta (n.r. - Viitorul, campioana României), iar doi, să fiţi trişti, pentru că echipa care era de tradiție (n.r. - Farul) nu mai există sau există. Întrebarea e de ce? Nu cred că asta şi-o dorea Hagi. Nu şi-a dorit-o niciodată. Bine ar fi ca Dobrogea să ajungă să fie o regiune importantă cu foarte, foarte multe echipe, să se facă sport mult, să se investească, să ne meargă bine”, a spus Gică Hagi.

În privinţa celor care vor conduce fotbalul românesc, „Regele” a fost tranşant: „Voi pleca, cu siguranţă, chiar dacă doresc numai bine fotbalului românesc. Cel care va conduce cu echipa sa fotbalul românesc după alegeri are obligaţia să ducă fotbalul nostru într-un proiect mai mare decât cel al generaţiei noastre. Sunt numărul unu în România care investeşte în viitorul fotbalului românesc, plus investiţia privată, milioane multe, într-o bază sportivă incredibil de competitivă. Chiar dacă am zis că plec, voi susţine în continuare. Sunt implicat aşa cum trebuie. Nu caut să-mi fac reclamă, nu cred că am nevoie. Sunt un tip fotmat prin sport. Sunt român, v-am făcut să fiţi mândri, pentru că am câştigat. Acum toată lumea în România l-a luat pe nu în braţe, iar cu nu în braţe vă duceţi în groapă. Am trăit şi perioada Ceauşescu, în care se făcea uşor diversiune. Am fost format atunci, dar am făcut școală la Barcelona și Real Madrid. Când pronunţi aceste două nume cred că am dreptul să-mi spun opinia despre starea fotbalului românesc. Eu nu bat la ușă și nu mă simt că trebuie să cerșesc ceva de la cineva. O să merg pe drumul meu. Nu atac, nu pun bombe, nu mă revolt. Muncă. Zi de zi muncesc”.

Gheorghe Hagi i-a felicitat pe jucătorii de la FCSB pentru victoria cu Lazio şi aşteaptă ca de la Viitorul să plece în continuare jucători de valoare pentru formaţiile puternice din prima ligă: „Eu voi avea drumul meu în continuare şi să nu uite niciunul că eu sunt implicat foarte tare. V-am spus că vom forma jucători, au ajuns la echipe bune, dăm jucători, formăm în continuare, o să dăm în continuare jucători. Pe de altă parte, facem şi faţă, suntem destul de bine, indiferent de ce se va întâmpla în aceste două meciuri (n.r. - cu FC Botoşani şi CSM Poli Iaşi) stăm bine. Obiectivul nostru numărul unu, al clubului, este să rămânem în prima ligă. Cu mentalitatea noastră, aceea de a câştiga, putem ajunge oriunde. Dacă intrăm în play-off, este o performanță fantastică a clubului. Au uitat de noi că, din când în când, mai jucăm şi fotbal”.

