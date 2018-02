Gheorghe Hagi dorește să plece din România: „M-aţi pierdut definitiv“

Gică Hagi a făcut un anunţ cât se poate de trist, vineri seară, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu, scor 1-1. "Regele" a ţinut un discurs în care a deplâns situaţia fotbalului românesc, apoi le-a dezvăluit jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă că e gata să plece din România. „Mi-e ruşine că m-am întors acasă. Primul meu gând este să plec din ţară. Dar vă dau un mesaj foarte clar: o să ne vedem în timp şi vom vedea ce se alege! Dar pe mine să nu mai contaţi, m-aţi pierdut definitiv! Uitaţi-vă ce vă zic aici. Mi-am făcut treaba faţă de fotbalul românesc aşa cum trebuie, şi când am jucat şi după ce m-am lăsat. Eu am muncit, am luat-o de jos, de jos de tot, pe câmp, am băgat bani, am investit în formare, în viitor. Eu într-o bună zi o să plec. Voi pleca sigur. Nu ştiu când, dar cât mai repede. Sunt multe interese. Meschine. Politică multe. Bye-bye. Vreau să-mi văd de drumul meu. Nu e loc acasă”, a spus Hagi.

Ulterior, sâmbătă seara, Hagi a revenit cu câteva completări: „M-am întors acasă, am participat şi particip la competiţie, am încercat să organizez cât mai bine totul. Vizavi de angajaţi am încercat să-mi fac datoria. Nu am vorbit despre celelalte cluburi, pentru că nu e treaba mea. Nu faceţi diversiune, vă rog! Hagi s-a săturat şi vrea să plece din cauza fotbalului românesc. Toţi, din afară, se dezvoltă, iar noi, în România, primim zero euro. Intern! Nu de la UEFA. În momentul de faţă...”, a declarat Hagi pentru DigiSport.