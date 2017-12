Ivan Patzaichin a dat startul la Marathon Kayak

A doua ediție a competiției Marathon Kayak, o cursă care anul acesta a avut o lungime totală de 42 de kilometri, s-a desfășurat duminică, pe Lacul Tăbăcărie din Constanța. Organizat de către Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, cu prilejul Zilei Scafandrului Român, sărbătorită anual pe 1 octombrie, maratonul de kaiac l-a avut ca invitat de onoare pe fostul mare canoist Ivan Patzaichin, care a și dat startul cursei. Multiplul campion olimpic a prezentat la Constanța și proiectul Descoperă Rowmânia, concurs de vâslit în canotci de 10+1 locuri.

TREI SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ AU URCAT PE PODIUM

La maratonul de pe Lacul Tăbăcărie au luat startul 58 de concurenți, printre care salvamari, kaiaciști legitimați la cluburi de performanță sau simpli amatori de mișcare, iar 31 dintre ei au încheiat traseul de 42 km! Pe podium au urcat trei sportivi de performanță, foști juniori la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, actualmente legitimați ca seniori la CS Agigea, unde sunt antrenați de Ionel Rață. Pe primul loc s-a clasat Aurelian Ciocan, urmat de Sorin Cical și Cosmin Lulciuc. Organizatorii au oferit premii în bani pentru primii zece clasați (4.000 de euro în total), pe lângă cei trei amintiți anterior fiind premiați Cătălin Turceag, Dan Costea, Raymond Molnar, Claudiu Baloș, Alexandru Ștefan, Filip Maxim și George Nicoară.

De altfel, primii șapte clasați au creat un pluton fruntaș care a mers compact, cu câte un component al său preluând, pe rând, rolul de a despica primul apa. Pe ultimele sute de metri din ultimul tur, cei care încă mai erau în vână din acest grup au sprintat, iar pregătirea celor trei sportivi de performanță și-a spus cuvântul. „Nu a fost deloc plictisitor, pentru că ne-am mișcat continuu. Practic, pentru noi au fost mai multe antrenamente într-unul singur. Cursa a fost foarte grea, pentru că după două-trei ore am început să amorțim din ce în ce mai tare. Probabil că dacă nu formam acel grup de șapte, încă de la startul cursei, nu ajungeam să acumulăm acest avans. De unul singur ar fi fost extrem de greu, cred că nici în trei nu am fi rezistat”, a declarat Aurelian Ciocan, al cărui obiectiv este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.

Primii trei clasați au încheiat maratonul în cinci ore și 50 de minute, moment în care organizatorii au decis să-i oprească din cursă pe toți cei care ajungeau la finiș, indiferent câte ture mai aveau de parcurs. Din 58 de participanți, doar 27 au abandonat! Printre cei ajunși la finiș s-a numărat și unul dintre amatorii de mișcare, Alin Vintilă, care este organizator al Regatei Marilor Veliere, care a poposit recent și în portul Constanța. El a fost oprit după ce a încheiat 10 ture de lac, circa 30 de kilometri. „Am decis să particip la acest maraton pentru că am vrut să-mi testez puterile, dar și pentru că l-am cunoscut pe domnul Gheorghe Oancea (n.r. - fost scafandru profesionist, fondator și președinte al Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, decedat în 2013), iar această cursă este în memoria lui. Am vrut să promovez acest sport în rândul copiilor, să fiu un exemplu pentru ei. Vreau să-i determin să facă sport pe apă, pentru că suntem un oraș-port. Eu sunt născut la Giurgiu și am venit aici la vârsta de 16 ani. Îmi place apa, îmi place mișcarea aproape de apă. Marea este un bun al nostru, al constănțenilor, dar nu suntem conștienți ce valoare are și ce mult ne poate schimba viața în bine”, a declarat Alin Vintilă.

IVAN PATZAICHIN ȘI PROIECTUL DESCOPERĂ ROWMÂNIA

Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a venit la Constanța și pentru a prezenta proiectul Descoperă Rowmânia, un concurs de vâslit în canotci de 10+1 locuri pe care l-a promovat în mai multe localități din țară. El a vorbit și despre modul cum a „inventat” canotca. „Ideea a plecat acum 7-8 ani, în Delta Dunării, pentru că eram obsedat de cât de agresată era Delta, cu vapoare, cu șalupe. Am vrut să proiectăm o ambarcațiune mai simplă, care să poată fi construită aici, la noi, din materiale autohtone, nu din plastic. Am plecat de la lotca noastră pescărească tradițională, care în deltă este ca gondola la Veneția, și am creat diverse modele până am ajuns la aceste canotci. Am vrut să fie mult mai ușoare decât lotca originală și să poți să vâslești cu fața, ca să poți admira frumusețile naturii. Am creat și o canotcă de 10+1 locuri, ca să atragem și copiii la mișcare, împreună cu părinții. Mă bucur să fiu aici, la această competiție de kaiac. Multă lume este interesată de așa ceva, iar Lacul Tăbăcărie are nevoie de așa ceva. Se poate prelungi sezonul estival, economia orașului are de câștigat”, a declarat Patzaichin.

Întrebat despre scandalul de la Federația Română de Kaiac-Canoe, care timp de un an are interdicție de participare la toate competițiile internaționale, inclusiv de la JO 2016, după ce mai mulți sportivi au fost prinși dopați, fostul campion a fost diplomat. „Prefer să nu comentez ce se întâmplă acum la Federația Română de Kaiac-Canoe. Eu nu mai sunt de opt ani în activitate și nu cred că sunt îndreptățit să comentez. Nu îmi doresc să mai revin la antrenorat sau în conducerea federației. Ce fac acum este foarte important pentru mine și pentru idealul meu”, a încheiat Ivan Patzaichin (66 de ani), care și-a început activitatea de antrenor în 1985, la un singur an după ce devenea campion olimpic pentru a patra oară, la Los Angeles. În această calitate a participat împreună cu elevii săi la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004 și Beijing 2008. De-a lungul carierei de antrenor a cucerit peste 150 de medalii olimpice, mondiale și europene.