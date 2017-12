Jandarmi pentru paza şi protecţia turiştilor şi vestigiilor din Constanţa

Comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, col. Costică Cojoc, are în plan un proiect de înfiinţare a unui detaşament pentru paza şi protecţia turiştilor şi vestigiilor din judeţul nostru. „Odată cu reorganizarea Jandarmeriei Române, care va avea loc în curând, vrem să îmbunătăţim paza şi ordinea în municipiu şi în judeţ, mai ales că avem câteva solicitări din partea primarilor localităţilor unde se află vestigii şi locuri istorice. Secţia de jandarmi pe care aş vrea să o înfiinţez ar avea în grijă monumentele istorice şi traseele turistice din Constanţa. Mă gândeam ca o grupă de jandarmi să patruleze în zona Cogealac-Istria, alta la Murfatlar, una la Adamclisi, la Capidava şi în toate locurile în care vestigiile nu sunt păzite şi, din păcate, cad pradă hoţilor. Totodată, şi turiştii care ar vrea să le viziteze, evită să meargă în acele locuri din cauza infracţionalităţii crescute. Am vorbit şi cu ministrul Culturii şi am aflat că, potrivit statisticii din 2010, în Constanţa există 684 de monumente istorice. Încercăm, în acest mod, să ajutăm la dezvoltarea turismului în Dobrogea. Sunt de părere că turiştii ar veni în număr mai mare să viziteze zonele istorice de pe meleagurile noastre dacă ar vedea echipajele de ordine patrulând, simţind astfel că sunt în siguranţă”, a declarat col. Costică Cojoc.

PREVENIRE Şeful IJJ Constanţa a adăugat că ar dori, de asemenea, să poată avea echipaje de jandarmi şi în zona Portului Constanţa, unde turiştii străini care vin în ţara noastră riscă să fie atacaţi şi jefuiţi de îndată ce coboară de pe nave. „Voi discuta detaliile acestui proiect cu autorităţile locale şi, când va fi gata, îl voi înainta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române spre aprobare. Dacă totul va decurge bine, este posibil ca acest detaşament să intre în funcţiune începând de anul viitor”, a mai spus comandantul IJJ Constanţa. Costică Cojoc susţine că, deşi numărul jandarmilor s-a redus considerabil în urmă cu un an, are oameni cu care să formeze acest nou detaşament.