Jean Tistu, prins la furat

Bărbatul suspectat anul trecut de uciderea micuţei Andreea Dodan, fetiţa de numai cinci ani dispărută fără urmă din Plopeni a ajuns din nou pe mîna poliţiştilor. Ieri dimineaţă, o patrulă aflată în cartierul Brătianu, din Constanţa a observat doi bărbaţi care încercau să sară gardul grădiniţei din cartier, avînd asupra lor două genţi de voiaj. La vederea oamenilor legii, cei doi au încercat să fugă, dar au fost reţinuţi, în cele două genţi poliţiştii găsind mai multe sticle cu băuturi alcoolice şi răcoritoare. Cei doi, identificaţi ca fiind fraţii Jean Tistu, de 39 de ani şi Ion Tistu, de 37 de ani, ambii din Plopeni, au recunoscut că au furat bunurile dintr-un bar din apropiere aparţinînd SC Eminec Com SRL, şi că intenţionau să le ascundă. Potrivit poliţiştilor, cei doi chiar plănuiau să se întoarcă în local, de unde aveau de gînd să mai ia şi alte produse. În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei doi au sărit gardul unei locuinţe din vecinătatea barului jefuit, au spart geamul toaletei localului şi au pătruns în interior, luînd orice le cădea în mînă. Prins în flagrant, Jean Tistu a recunoscut furtul, dar are o altă versiune asupra modului în care s-au petrecut lucrurile: "Am adormit în toaleta barului şi m-am trezit abia spre dimineaţă, cînd barul se închisese deja. După ce am ieşit din local, m-am întîlnit cu fratele meu şi i-am spus să-mi aducă nişte genţi, să am în ce să car sticlele. Nu am reuşit să luăm prea multe pentru că ne-au prins". Jean Tistu şi-a motivat prezenţa în Constanţa spunînd că lucrează de trei săptămîni la o firmă din oraş, iar duminică seara a rămas să doarmă la fratele său care a închiriat o camera în apropierea Hanului Amzacea. Patroana localului, Mariana Gheorghe susţine că cei doi s-au aciuat de ceva vreme prin cartier şi obişnuiau să bea în barul ei. "Au luat tot ce au găsit, de la sticle cu whiski, la alunele care erau pe tejghea. Au devastat tot, era o dezordine de nedescris", a spus Mariana Gheorghe. În prezent, Jean Tistu este judecat într-un proces aflat pe rolul Tribunalului Constanţa fiind acuzat că şi-a supus la perversiuni sexuale doi dintre cei opt copii minori. El este judecat în stare de libertate, pentru că, în luna noiembrie a anului trecut, a fost eliberat din închisoare din motive medicale. Prejudiciul în valoare de aprox. 7 milioane a fost recuperat, cei doi fiind cercetaţi în libertate pentru furt calificat.