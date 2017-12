Jucătorii Farului, montaţi pentru duelul cu Viitorul

Încărcaţi cu optimism după debutul bun din acest retur, jucătorii Farului nu iau în calcul decât victoria în meciul cu liderul Seriei 1 a Ligii a a II-a la fotbal, Viitorul Constanţa, programat sâmbătă, la Ovidiu, de la ora 13.30, în etapa a 17-a. În ciuda absenţelor, Dino Eze, suspendat pentru cartonaşul roşu încasat în disputa cu FCM Bacău, şi Andrei Neagoe, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene, elevii lui Viorel Tănase sunt convinşi că pot da lovitura la Ovidiu.

„Nu există tensiune. Ne pregătim cu gândul să câştigăm la Ovidiu. Pentru adversari este un derby, însă pentru noi este o partidă normală de campionat. Vom juca la victorie, aşa cum facem de fiecare dată, indiferent de numele adversarului. Rezultatele din prima etapă ne-au ajutat, însă trebuie să profităm de ele. Oricum, nu ne interesează ce fac celelalte echipe pentru că, dacă batem tot până la sfârşitul campionatului, vom fi în frunte. Ştiu echipa Viitorului din întâlnirile disputate anul trecut, când am făcut de două ori egal, 0-0, dar de fiecare dată am avut câte o bară. Şi noi, şi ei, ne-am întărit în iarnă şi va conta mult care echipă va prinde o zi mai bună”, a spus Radu Sascău, care are şanse mari să fie titular pe banda stângă a defensivei Farului. „Va fi un meci dificil, dar, ţinând cont de forma în care suntem în acest moment cred că vom câştiga. Sunt ahtiat să înscriu în orice meci, dar nu ţin neapărat să marchez în partida cu Viitorul, atât timp cât echipa va învinge”, a declarat golgeterul Adrian Pătulea, care crede că presiunea va veni din tribune: „Probabil că presiunea din tribune se va transmite şi pe teren, dar noi, jucătorii, ne cunoaştem între noi şi nu suntem duşmani, ci doar adversari”.

PARASCHIV, APT DE JOC. Oprit de la antrenamente de către medici la finalul săptămânii trecute, după ce i s-au descoperit unele probleme cardiace, Sorin Paraschiv a repetat testele medicale la Bucureşti. Mijlocaşul în vârstă de 31 de ani a primit ieri acceptul medicilor pentru a reintra în programul echipei şi s-a pregătit sub comanda lui Viorel Tănase. „Nu mai sunt probleme, sunt apt pentru întâlnirea de sâmbătă. Este un derby local, cu ambiţii foarte mari de ambele părţi, mai ales că cele două echipe vor şi au şanse la promovare. Conform clasamentului, Viitorul are prima şansă, dar Farul şi-a făcut un lot bun în această iarnă şi are o echipă puternică”, a spus Paraschiv, care se va reîntâlni cu fostul său coleg de la Steaua, Nicolae Dică: „Este prima oară când ne întâlnim ca adversari. O să fie un pic ciudat, mai ales că ne vedem des de când am venit la Constanţa”.