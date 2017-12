Julia Roberts se implică în strîngerea de fonduri împotriva maladiei SIDA

Actriţa americană a revenit în postura inedită de designer al casei de modă Armani, pentru care a creat un tricou ce va fi vîndut sub marca Red, pentru strîngerea de fonduri necesare campaniei împotriva maladiei SIDA din Africa. Tricoul creat de actriţa recompensată cu Oscar are desenat pe el un pom, ce simbolizează Copacul Vieţii, pe coroana acestuia fiind scrise cuvintele revolution.evolution.devotion, în traducere revoluţie.evoluţie.devotament. Iniţialele acestor cuvinte formează cuvîntul Red, numele sub care apar produse multi-brand, cu ajutorul cărora sînt strînse fonduri pentru campania împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei.

Ideea liniei de produse Red îi aparţine lui Bono, solistul trupei irlandeze U2, cunoscut pentru acţiunile sale caritabile, şi lui Bobby Shriver, nepotul fostului preşedinte american John F. Kennedy. O parte din profiturile realizate de pe urma produselor marca Red sînt donate pentru cauze caritabile.

Tricoul creat de Julia Roberts va putea fi cumpărat începînd cu luna septembrie, atît online, cît şi în magazinele Emporio Armani din întreaga lume.

Este pentru a de-a doua oară cînd Julia Roberts lucrează cu firma Armani pentru marca Red, după ce anul trecut ea a creat o brăţara din piele roşie şi maro, cu acelaşi design Copacul Vieţii. Sub marca Red Armani mai comercializează şi alte produse de la îmbrăcăminte, accesorii, ochelari, ceasuri, parfumuri la bijuterii, oferind 40% din profit cauzei caritabile.