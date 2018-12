Jurnalistul turc cere azil politic în România: În Turcia există TORTURĂ

Jurnalistul turc Kamil Demirkaya se opune extrădării cerute de Ankara şi cere azil politic în România, el declarând la CAB că nu are încredere în justiţia din Turcia, întrucât acolo se foloseşte tortura împotriva celor incarceraţi şi că mulţi colegi de la Zaman au fost au fost trimişi la închisoare.

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru 14 decembrie procesul privind cererea de extrădare formulată de autorităţile turce pe numele lui Kamil Demirkaya. Avocatul jurnalistului turc a cerut judecătorului de la Curtea de Apel Bucureşti un răgaz de opt zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar procurorul de şedinţă nu s-a opus solicitării.

La termenul de joi, Kamil Demirkaya a dat o declaraţie în faţa magistraţilor: „Eu, la origine, sunt cadru didactic şi ziarist. Lucrurile de care sunt învinuit – că am deţinut un cont şi bani la banca Asia, că pe telefonul meu se regăseşte o aplicaţie, care poate fi downloadată de oricine. Banca Asia e o instituţie bancară inaugurată de fostul premier şi preşedinte (n.r. – face referire la Recep Erdogan). Când am venit în România am făcut totul legal: am permis de şedere, am contract de închiriere (n.r. – pentru locuinţă), am contract de muncă, copilul meu merge la o instituţie de învăţământ acreditată. Menţionez că motivul real al acuzaţiilor care mi se aduc e că am lucrat la aceste instituţii de învăţământ (n.r. – ca profesor la o serie de licee, în Republica Moldova) şi la acest ziar (n.r. – publicaţia Zaman) care a fost închis de către autorităţile turce (...) Aceste acuzaţii i se par caraghioase. Ataşez cazul recent al unui om de afaceri din Marea Britanie pentru care s-a refuzat extrădarea în Turcia. Am încredere în justiţia din România şi speranţa mea e cănu va fi acceptată cererea dde extrădare. Poziţia mea e că mă opun acestei extrădări. Motivul principal este că justiţia nu funcţionează în Turcia. Există tortură acolo şi metode neortodoxe care se folosesc împotriva deţinuţilor”, a declarat Kamil Demirkaya.

La ieşire din sala de judecată Demirkaya a declarat jurnaliştilor că a făcut o solicitare de azil politic în România. Nu a făcut-o până acum deoarece a considerat că nu este cazul, de vreme ce stătea legal pe teritoriul României.

„Nu doresc să fiu trimis în Turcia. Dacă urmăriţi ştirile de acolo, justiţia nu funcţionează. Cadrele didactice şi jurnaliştii sunt o ţintă pentru autorităţile de acolo. În momentul de faţă, conform statisticilor, din 326 de ziarişti încarceraţi la nivel global, aproximativ 170 sunt reţinuţi în Turcia”, a declarat Kamil Demirkaya.

Jurnalistul a mai spus că autorităţile de la Ankara i-au interogat socrul timp de două zile, după ce acesta a făcut o vizită în România.

„Am rude încarcerate în Turcia. Socrul meu, în perioada în care eu eram în România, a venit într-o vizită la noi, când s-a întors în Turcia, o persoană în vârstă, 75 de ani, a fost reţinută timp de două zile pentru interogatoriu”, a spus Demirkaya. Cât despre aplicaţia folosită, Bylock, acesta a declarat că ar fi folosit-o cu câţiva ani în urmă, deoarece mai mulţi cunoscuţi o foloseau.

Bylock este o aplicaţie pentru telefoanele mobile care permite comunicarea unor mesaje scrise şi care asigură, în acelaşi tip, criptarea conversaţiilor utilizatorilor.

„Este o aplicaţie care este deschisă tuturor utilizatorilor. Se găseşte pe Internet şi când a început vânătoarea în Turcia, au găsit elemente comune la mai multe persoane pe care le vânau. Este o aplicaţie care se regăsea în magazinele de aplicaţii ale sistemelor de operare. Datorită faptului că foarte mulţi apropiaţi, susţinători domnului Gulen (n.r. – Fethullah Gulen, rival al preşedintelui Turciei Recep Erdogan) foloseau această aplicaţie, au considerat ca fiind aplicaţia simpatizanţilor lui Gulen (...) A fost instalată în perioada în care mă aflam în Turcia. În 2015, a fost închisă la nivel global, deci ea nu mai există”, a explicat Kamil Demirkaya.

Acesta a fost întrebat în legătură cu acuzaţiile de terorism, mai exact dacă a sprijinit mişcarea lui Fethullah Gulen, pe care autorităţile de la Ankara o consideră teroristă.

„Asta este o acuzaţie chiar caraghioasă, care mă face să râd, deşi situaţia nu este cea mai potrivită. Eu nu îmi aduc aminte în toată viaţa mea să fi strivit nici măcar o muscă. V-aş întreba chiar pe dumneavoastră, pentru că suntem din aceeaşi branşă. Când vă uitaţi la mine, mă vedeţi că arăt ca un terorist?”, a fost răspunsul lui Demirkaya.

Jurnalistul Kamil Demirkaya, angajat al publicaţiei Zaman România, a fost audiat, miercuri, la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti după ce ministerul de Justiţie din Turcia a solicitat extrădarea sa.

Jurnalistul a fost adus de Poliţia Capitalei, în baza unei cereri de extrădare formulate de ministerul de justiţie turc, a fost audiat şi a fost sesizată Curtea de Apel pentru a se pronunţa asupra cererii", a precizat, pentru MEDIAFAX, Viviana Ciucă, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Kamil Demirkaya se află de doi ani în România, unde lucrează pentru Zaman România, având un permis de şedere temporară. În luna noiembrie 2018 şi-a depus actele pentru prelungirea permisului de şedere, documentele aflându-se în curs de procesare, potrivit sursei citate.

„La ordinul lui Erdogan, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare, ziaristul fiind acuzat că este membru al mişcarii Gulen. Guvernul turc a trimis autorităţilor române mandatul de extrădare pentru Demirkaya, iar în această dimineaţă ziaristul a fost ridicat de acasă şi dus la sediul IGPR. (...) Ziaristul turc locuieşte în Bucureşti împreună cu soţia şi fiul său în vârstă de 10 ani. Ziarul Zaman România cere autorităţilor române să ia în considerare faptul că Ankara a început din vara lui 2016 o vânătoare a ziariştilor şi a tuturor celor care se opun regimului totalitar al lui Erdogan. Kamil Demirkaya şi-a făcut doar datoria de ziarist, scriind despre abuzurile puterii de la Ankara”, se mai arată în comunicatul celor de la Zaman România.