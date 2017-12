Justin Bieber, în Guinness Book

Cântăreţul canadian Justin Bieber pare să revină în atenția publicului cu lucruri mai serioase, care țin strict de cariera sa muzicală și nu de viața personală destul de condimentată cu scandaluri, petreceri încheiate brusc de sosirea poliției sau reclamațiile vecinilor sătui de traiul lui de vedetă. Mai nou, el a fost inclus cu opt titluri în ediţia pe 2017 a Guinness World Records, graţie succesului dobândit cu noul său album, ”Purpose”, informează contactmusic.com, citat de News.ro. Starul nord-american a lansat în urmă cu nouă luni acest album de studio, al patrulea din discografia lui, care a inclus piese care s-au bucurat de mare succes, precum ”What Do You Mean?”, ”Sorry”, ”Love Yourself” şi ”Company”. El a avut cele mai multe piese, 17, ce erau prezente simultan în U.S. Billboard Hot 100 şi cele mai multe single-uri noi, 13, în Billboard Hot 100 lansate de un artist solo. În Marea Britanie, Justin Bieber a devenit primul artist care a ocupat primele trei poziţii simultan în topul single-urilor, cu piesele ”Love Yourself”, ”Sorry” şi ”What Do You Mean?”. În plus, ”What Do You Mean?” a fost cel mai difuzat single pe serviciul de streaming Spotify într-o săptămână, fiind difuzat de peste 30 de milioane de ori într-un interval de șapte zile.”Purpose” a reuşit o performanţă similară, fiind cel mai difuzat album pe acelaşi serviciu de streaming muzical, în interval de o săptămână.

Artistul canadian în vârstă de 22 de ani este cântăreţul cu cel mai mare număr de admiratori pe Twitter, 85 de milioane de followers. Numărul acestora a crescut cu 11 milioane de la începutul acestui an. Justin Bieber, care şi-a început cariera postând coveruri ale unor piese celebre pe YouTube, şi-a continuat dominaţia pe această platformă video, iar canalul său de YouTube deţine recordul pentru cel mai mare număr de vizualizări cumulate (10,4 miliarde) şi are peste 20 de milioane de fani, cel mai mare număr de fani pentru un artist de sex masculin.

Reprezentanţii Guinness World Records i-au înmânat cele opt certificate lui Justin Bieber în debutul unui concert sold-out pe care starul canadian l-a susţinut recent la Madison Square Garden din New York. Justin Bieber, născut pe 1 martie 1994, a debutat în 2007, iar albumul de debut, ”My World 2.0”, a apărut trei ani mai târziu. Acesta a fost urmat de ”Under the Mistletoe” (2011), ”Believe” (2012) şi ”Purpose” (2015).