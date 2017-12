Justin Timberlake, un tată care confirmă

Cântăreţul şi actorul american Justin Timberlake a confirmat, sâmbătă, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a lui, faptul că va deveni în curând tată, întrucât soţia sa, actriţa Jessica Biel, este însărcinată cu primul lor copil. ”Mulţumesc tuturor pentru urările transmise cu ocazia aniversării mele. În acest an am primit cel mai frumos cadou, pe care nu l-am primit niciodată până acum. Nu mai am răbdare”, a scris Justin Timberlake într-un mesaj pe contul său de Instagram. Mesajul a fost însoţit de hashtag-urile ”#FatăSauBăiat”, ”#NuŞtiiNiciodată”, ”#NiciMăcarNoiNuŞtim” şi ”#AcceptămPariuri”. Alături de acest mesaj, starul american a publicat şi o fotografie care îl prezintă în timp ce sărută, în zăpadă, abdomenul proeminent al actriţei Jessica Biel.

Jessica Biel şi Justin Timberlake s-au logodit în timpul vacanţei de Crăciun din 2011 şi s-au căsătorit pe 19 octombrie 2012, într-o ceremonie restrânsă, care a avut loc în Borgo Egnazia, în sudul Italiei. Cântăreţul, compozitorul şi actorul Justin Timberlake, în vârstă de 34 de ani, a devenit celebru ca membru fondator al formaţiei 'N Sync şi a fost recompensat cu nouă premii Grammy şi patru premii Emmy. În 2002, el a lansat primul său album solo. Cu primele două albume solo, Timberlake a vândut peste 18 milioane de copii în toată lumea, iar alături de 'N Sync, 50 de milioane de unităţi. Justin Timberlake s-a concentrat în ultimii ani asupra carierei cinematografice. Jessica Biel, în vârstă de 32 de ani, este o actriţă americană ce a apărut într-o serie de filme hollywoodiene, după ce s-a făcut cunoscută în serialul de televiziune ”Al şaptelea cer”. În ultimii ani, ea a atras atenţia publicului mai ales prin relaţia sa cu Justin Timberlake.