Actriţa americană Katie Holmes va debuta ca regizor şi va şi juca într-un film bazat pe romanul ”All We Had”, al lui Annie Weatherwax. Fosta soţie a lui Tom Cruise va juca rolul mamei din drama despre o femeie şi fiica sa trăind la limita sărăciei, care reuşesc să îşi găsească o casă într-un mic oraş din SUA. Jane Rosenthal, cofondatoare alături de Robert DeNiro a Festivalului de Film Tribeca din New York, va fi producătoarea peliculei, alături de Katie Holmes şi Berry Welsh, vicepreşedinte al companiei Tribeca Productions. Scenariul va fi scris de regizorul Josh Boone. ”Katie are o idee foarte clară legată de relaţia mamă - fiică originală, dar lipsită de respect din carte”, a afirmat Jane Rosenthal. ”All We Had”, primul roman al lui Annie Weatherwax, spune povestea unei mame şi a fiicei sale adolescente care sunt date afară din casa în care locuiesc şi pornesc într-o călătorie pentru o viaţă mai bună, cu o maşină veche şi nesigură.