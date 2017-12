Katy Perry şi Rihanna nu îşi mai vorbesc

Katy Perry este atât de supărată pe Rihanna încât evită orice fel de contact cu aceasta. La recenta gală a premiilor Grammy, ea a cerut organizatorilor să-i ofere un loc în sală cât mai departe de Rihanna. Conform ”Daily Mail”, relaţia dintre cele două a fost întreruptă după decizia Rihannei de a se întoarce la Chris Brown, artist care se află încă sub supraveghere de către poliţie, tocmai pentru că a abuzat-o fizic în 2009. O sursă a dezvăluit pentru ”US Magazine”: ”Katy Perry nu mai este apropiată de Rihanna pentru că nu aprobă decizia acesteia de a se întoarce la Chris Brown”. Prietenii Rihannei insistă că aceasta din urmă nu are nicio problemă cu Katy Perry, dar nu-i pasă ce cred alţii despre relaţia ei cu Chris Brown, pentru că ea este fericită acum. ”Rihanna nu are nicio problemă cu cineva şi nu îi pasă ce cred alţii despre relaţia ei. La Grammy s-a simţit bine alături de Chris”, a spus un apropiat al celor doi.

Katy Perry, pe de altă parte, crede că ”Rihanna face o greşeală uriaşă prin împăcarea cu Chris Brown”. Cele două prietene au început să aibă o relaţie mai rece de când Rihanna s-a sărutat cu Chris Brown în septembrie, la MTV Video Music Awards, atunci când ele au venit împreună la festivitate.