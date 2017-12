Kovesi i-a cerut șefului ANAF acces la conturile tuturor românilor

Laura Codruţa Kovesi încalcă flagrant legea. Potrivit unui document făcut public de presă, şefa DNA a solicitat în ianuarie 2015 acces nelimitat la serverele fiscului în baza unui articol schimbat cu un an în urmă. Documentul a fost trimis şefului Fiscului de la acea vreme, iar Kovesi cerea acces la bazele de date ale Fiscului, inclusiv la conturile tuturor românilor. Într-o solicitare din 26 ianuarie 2015, Laura Codruţa Kovesi i-a cerut lui Gelu Diaconu, şeful de atunci al ANAF, acces nelimitat la serverele Fiscului. Şefa DNA solicita, în clar user şi parola, ce urmau să fie folosite de consilierul său Marius Bulancea, dar şi de şeful biroului IT al DNA. Solicitarea şefei DNA, bazată pe un articol din codul de procedură penală ce nu mai era în vigoare de un an, viza posibilitatea accesării conturilor tuturor românilor. Este vorba de Articolul 184 indice 1 din Codul de Procedură Penală, care se referă la accesul procurorilor la bazele de date electronice ale statului, se transformase în Articolul 267 din Noul Cod de Procedură Penală. Articolul, invocat greşit de Laura Codruţa Kovesi, arată clar că se vorbeşte numai de anumite proceduri pentru care procurorii DNA au acces la bazele de date ale Fiscului: citarea, comunicarea actelor de procedură sau aducerea cu mandat la executarea procedurilor.

Dacă se constată că solicitarea procurorului șef al DNA nu respectă legea, atunci toate dosarele pentru care s-au folosit probe obținute în baza acestui document pot fi contestate în instanță.

VECHIUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

Art. 184'

Accesul la bazele electronice de date

(1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa are drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat.

(2) Organele administraţiei publice care deţin baze electronice de date sunt obligate să colaboreze cu procurorul sau cu instaţa de judecată, în vederea asigurării accesului direct al acestora la informaţiile existente în bazele electronice de date.

NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

Art. 267

Accesul la bazele electronice de date

(1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat.

(2) Organele administraţiei de stat care deţin baze electronice de date sunt obligate să colaboreze cu procurorul sau cu instanţa de judecată în vederea asigurării accesului direct al acestora la informaţiile existente în bazele electronice de date, în condiţiile legii.