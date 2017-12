”La Constanța situația e catastrofală”: Producția de miere, compromisă!

Apicultorii români solicită de urgență sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ei susțin că 2016 va fi un an dezastruos pentru producția de miere, unul dintre cei mai slabi din ultimii 30 de ani. Și asta deoarece ploile excesive și vremea nefavorabilă au afectat familiile de albine. ”Suntem într-o situație disperată, între faliment și supraviețuire, pentru că nu s-a făcut nimic din cauza ploilor. Dăm suplimente nutritive, zahăr și hrană albinelor, practic le stimulăm în perioada în care trebuia să fim la cules la rapiță și la salcâm”, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea. Potrivit lui, județul Constanța nu face excepție. ”La Constanța, ca și în celelalte județe ale țării, situația e catastrofală. Salcâmi nu prea sunt, iar cum în alte zone a plouat, apicultorii au consumat de 3 ori mai multă mâncare pentru albine decât într-un an normal ca să le mențină în viață, nu ca să facă producție. Va fi un an dezastruos”, a precizat Fetea. El a precizat că în această perioadă se fac demersuri pentru ca apicultorii să iasă din criză. ”Am solicitat Ministerului Agriculturii în urmă cu aproape o lună să acorde un sprijin pentru a recupera cheltuielile pentru menținerea albinelor în viață”, a adăugat președintele ACA. În opinia sa, la ora actuală nu pot fi făcute niciun fel de estimări în privința producției de miere din 2016, deoarece s-a realizat foarte puțin la rapiță, salcâm și tei. Salvarea ar putea veni de la producția la floarea - soarelui, dar, și în acest caz ea va fi influențată de condițiile meteo. ”La rapiță avem doar 15 - 20% din producție și doar în două - trei zone din țară, pentru că în rest nu s-a făcut nimic, la salcâm este la fel, mai puțin de 20%, iar la tei mai nimic. Floarea - soarelui ar putea să ne permită să recuperăm cheltuielile pe care le-am făcut în primăvară, însă prognoza meteo e destul de sumbră. Seceta va compromite și acest cules de nectar”, a subliniat Ioan Fetea. România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, și deține un efectiv de 1,47 milioane de familii de albine.