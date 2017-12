Lansarea spre dezbatere publică a legilor educaţiei, un eşec fără explicaţii

Stupefiaţi de amînarea, fără nicio explicaţie, a lansării pachetului legislative, care trebuia să aibă loc ieri, sindicaliştii din învăţămînt sînt extrem de nemulţumiţi şi consideră nefirească această decizie a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), în condiţiile în care orice întîrziere nu face decît să afecteze sistemul de învăţămînt. „Orice întîrziere nu e binevenită, din cauză că dacă se mai amînă mult lansarea legilor, ne vom trezi la începutul viitorului an şcolar că iar nu sîntem pregătiţi”, a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FLSI), Aurel Cornea. Acesta a precizat că măsura este „nefirească” şi că sindicatele au fost doar anunţate, fără să primească vreo explicaţie. Liderul sindical a declarat că s-au purtat negocieri cu MECT pînă „în ultima clipă” în ceea ce priveşte legile, dar că nu crede ca acesta să fie motivul amînării. Şi liderii Federaţiei „Spiru Haret” aşteaptă explicaţii de la minister. „Vrem să cunoaştem motivele pentru această decizie, şi noi am fost doar anunţaţi. Vom cere explicaţii Ministerului Educaţiei”, a declarat, tot ieri, preşedintele executiv Marius Nistor. Pe de altă parte, Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN), singura federaţie sindicală care nu susţine legile şi nu a participat la negocieri, consideră că această amînare vine să arate, din nou, incompetenţa MECT. „Această amînare este o dovadă în plus că avem de-a face cu o propagandă politică ieftină. Se vede neseriozitatea conducerii Ministerului Edicaţiei, dar, oricum, dacă aceste legi vor fi în cele din urmă lansate, nu vor trece de un parlament responsabil”, a afirmat, ieri, preşedintele FEN, Cătălin Croitoru. Reprezentanţii MECT au declarat că vor da publicităţii un comunicat de presă care să explice motivele amînării lansării pachetului legislativ. Lansarea fusese programată iniţial pentru ieri, de la ora 10.00, însă ministerul a contramandat evenimentul, fără să ofere nicio explicaţie. Mai mult, reprezentanţii ministerului refuză să facă orice comentariu sau spun că nu cunosc motivele aflate în spatele acestei decizii.