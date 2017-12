Lăsaţi fără utilităţi, chiriaşii SC COMCM SA Mangalia s-au plîns la Prefectură

Peste 30 de reprezentanţi ai familiilor de locatari ai Căminului „Pescăruş” din Mangalia, aflat în proprietatea SC COMCM SA Mangalia (Compania de Construcţii Montaj) au venit, ieri la Prefectură, pentru a-şi prezenta situaţia disperată în care se află de pe 15 octombrie, atunci cînd au fost debranşaţi de la toate utilităţile. Oamenii susţin că furnizarea apei şi a energiei electrice a fost întreruptă de către administratorii clădirii, ca urmare a faptului că au acumulat restanţe la plata chiriilor de aprox. 1,7 miliarde lei. Motivul precizat de locatari cu privire la neachitarea chiriei este stabilirea unui preţ care depăşeşte suma de trei milioane lei, drept pentru care ei au acţionat în instanţă SC COMCM SA Mangalia. Ei susţin însă că, în ceea ce priveşte utilităţile, acestea sînt plătite la zi şi consideră nejustificată debranşarea. La rîndul său, viceprimarul Mangaliei, Liviu Botaş, a declarat că s-a ajuns la această situaţie din cauza unui conflict de interese între două entităţi private. "Primăria Mangalia a intervenit pe lîngă RAJA şi SC Electrica SA pentru a nu debranşa căminul de la utilităţi. Debranşarea locuinţelor acestor oameni nu a fost făcută de către cei doi furnizori, ci de către administratorii SC COMCM SA Mangalia. În aceste condiţii, Primăria nu are mijloacele legale să intervină. Noi am curăţat perimetrul clădirii şi am deratizat subsolul, pentru a preveni o eventuală epidemie", a declarat Liviu Botaş, care a adăugat că nu are o evidenţă clară a persoanelor care locuiesc în Căminul "Pescăruş". El susţine că administraţia SC COMCM SA şi-ar fi motivat gestul prin faptul că imobilul va intra în reparaţii capitale în scurt timp. Ca urmare a unui memoriu al Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului cu sediul în Mangalia, Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică Constanţa va supraveghea starea de sănătate a membrilor familiilor locatare ale Căminului „Pescăruş” şi va lua măsurile necesare pentru prevenirea declanşării unor eventuale epidemii.