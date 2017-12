Legile românești, multe și contradictorii

11:31:00 / 10 Ianuarie 2015

Moga si legile

Dl senator face pe naivul si ne crede prosti . El nu vrea sa recunoasca faptul ca datorita acestui sistem legislativ la care a contrivui ca parlamentar , isi datoreaza pozitia politica si sociala , si banastarea materiala . Dupa esecul lui Ponta si a PSD la alegerile prezidentiale , unii au devenit subit democrati , vor sa se transforme din mormoloci in broaste saritoare de la o convingere la alta dintr-un partid intr-altul . Partidele si guvernele noastre sunt obsedate de legi , de a face cat mai multe si proaste pentru cetateni si avantajoase pentru politicianisti si oligarhie . Din inaltimea mormanului de legi , politicianistii si guvernantii mediocri si marginiti jubileaza ca au modificat sau anulat legile facute de adversarii politici si ca au inventat altele noi . Dumnezeu a guvernat lumea cu 10 legi , politicianistilor romani le trebuie zeci de mii . Cu cat mai des si mai incalcit e hatisul legilor cu atat abuzurile , hotia si mediocritatea pot sa se manifeste in voie . Si daca nu sunt suficiente , mai fabrica altele . Ceea ce este admirabil in domeniul legilor , si al decretelor care opereaza mai nociv decat legile , este ca si cugetarea oricarui idiot de parlamentar sau ministru poate deveni lege , ca sa ne referim doar la specimene de genul Cararache , Alexandru Mazare sau Chiru si devine lege prin votul majoritatii , care , asa cum spunea Arghezi , poate cristaliza gainaţul . Numai ca politicianistii si guvernantii au uitat faptul ca pe langa legi mai e nevoie si de autoritatea morala care sa-i faca ascultati . Politicianistii , guvernantii si legile lor nu pot convinge cetatenii sa fie increzatori , sa se sacrifice , sa munceasca cinstit,sa aiba credinta in viitor , atata timp cat ei nu demonstreaza ca fac acest lucru . Omul politic mediocru si marginit aduce fata de precedentul alte legi . Legile rele provin din complicitatea dintre guverne, electorat si reprezentantii acestuia in parlament . Degeaba schimbam legile daca noi nu vrem sa ne schimbam .