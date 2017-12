Legile siguranţei României, minge de ping-pong între preşedinte şi premier

Liberalul Radu Stroe, secretar general al Guvernului a anunţat, luni seară, că CSAT a retrimis Executivului pachetul de legi privind siguranţa naţională, fără a le aviza. El a precizat că Guvernul a fost înştiinţat de această decizie printr-o adresă trimisă de consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Sergiu Medar, care ieri a confirmat acest lucru, susţinînd că legile respective nu aveau avizele serviciilor de informaţii. În schimb consilierul de stat pe probleme de siguranţă în Cancelaria premierului, Stejărel Olaru, a declarat ieri că că nu se punea problema ca serviciile de informaţii să-şi mai dea avizul pentru aceste pachet de legi, avînd în vedere că forma proiectelor elaborate de servicii a fost modificată la Guvern, în urma discuţiilor cu partidele politice şi societatea civilă. “Din punct de vedere legal, noi am avut toate avizele necesare şi această tergiversare nu ni se pare corectă", a spus Stejărel Olaru. “Observ că Traian Băsescu continuă să ignore interesul naţional şi întîrzie nepermis de mult adoptarea legilor privind siguranţa naţională. De aceea, în prima şedinţă a Biroului Politic Central al PNL, voi propune ca parlamentarii liberali să preia proiectele Guvernului ca iniţiative proprii, pentru a le introduce rapid în dezbaterea Legislativului", a declarat ieri preşedintele liberal al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. În opinia sa, atitudinea şefului statului este "ciudată", mai ales că, în urmă cu mai puţin de un an, a cerut imperativ, "pe toate televiziunile", adoptarea de urgenţă a acestor legi. "Sper că nemulţumirea sa nu are nici o legătură cu cea a serviciilor secrete, care vor pierde foarte multe dintre privilegii. Noi, liberalii, credem că legile trebuie făcute în interesul cetăţenilor şi nu pentru bunăstarea serviciilor secrete", a adăugat Olteanu. Iniţiativa lui Olteanu a fost bine primită în rîndul liberalilor. "Dacă Bogdan Olteanu va propune în Biroul Politic Central măsura despre care vorbeşte, va fi foarte bine, iar eu personal voi susţine această iniţiativă, cum, de altfel, cred că o vor face şi colegii mei", a spus vicepreşedintele PNL Ludovic Orban.

Reamintim că Executivul a aprobat, în şedinţa din 25 octombrie, pachetul proiectelor de legi privind siguranţa naţională, după ce actele normative au fost amînate de mai multe ori, în aşteptarea avizului din partea Ministerului Justiţiei. O săptămînă mai tîrziu, şeful statului a declarat că legile siguranţei, în forma Guvernului, sînt "mai proaste" decît proiectele iniţiale, care erau criticabile şi trebuia corectate, şi că este dispus să convoace o şedinţă a CSAT pe această temă. În 8 noiembrie, consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu anunţa că proiectele de legi din pachetul privind siguranţa naţională, în forma aprobată de Guvern, au ajuns la Departamentul Securităţii Naţionale al Administraţiei prezidenţiale, precizînd că, după avizarea în CSAT, acestea se vor întoarce la Guvern pentru a fi adoptate. După şedinţa CSAT din 20 decembrie, Băsescu a arătat că legile siguranţei, în forma în care au fost transmise de Guvern, "necesită modificări consistente", precizînd că serviciile de informaţii nu pot funcţiona ca nişte ONG-uri, întrucît serviciile au misiunea de a apăra cetăţenii ţării în timp de pace. Legile siguranţei nu au figurat pe agenda şedinţei CSAT din 20 decembrie.

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat că retrimiterea legilor siguranţei la Guvern fără avizul CSAT este "o continuare a unei lupte absolut inutile şi contraproductive între preşedinte şi premier", "o minge de ping-pong între preşedinte şi premier", "un pretext prin care Traian Băsescu continuă lupta cu premierul Călin Popescu Tăriceanu": "Ambele Palate dovedesc că sînt absolut inconştiente faţă de interesul naţional. (...) Este o luptă pentru putere, pentru a dovedi cine controlează serviciile de informaţii, cine este mai şef, cine are dreptul de a asculta convorbirile telefonice ale cetăţenilor şi PSD consideră că este momentul să punem capăt acestui circ". Geoană a afirmat că situaţia creată de retrimiterea de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) la Guvern a legilor siguranţei fără acordarea unui aviz poate fi tranşată doar în Parlament, acolo unde partidul său va propune propria variantă asupra acestui pachet legislativ. În contextul acestor aprecieri, liderul PSD a anunţat că social-democraţii vor finaliza, în cursul săptămînii viitoare, o variantă proprie asupra acestor legi.