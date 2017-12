Leul s-a apreciat în raport cu euro

Euro era cotat, la închiderea şedinţei valutare locale de ieri, la 3,1600-3,1620 lei, la un nivel cu 60 de lei vechi mai jos decît cel de luni, ca urmare a vînzărilor de valută din regiune din prima parte a zilei, urmate de ordine de cumpărare de euro pe finalul zilei, susţin dealerii. \"Leul a avut mai multe tentative de apreciere sub nivelul de 3,1560 lei/euro, dar spre finalul şedinţei, moneda naţională s-a depreciat peste 3,16 lei/euro. Evoluţia leului a urmat-o pe aceea a celorlalte monede din regiune\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1582 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 88 de lei vechi (0,28%) faţă de euro, de la 3,1670 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat între 1,3686 şi 1,3730 dolari/euro, iar în jurul orei 16:30, ora României, cotaţia era de 1,3705 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 116 lei vechi (0,50%) faţă de dolar, de la 2,3159 lei/dolar, cît era luni, la 2,3043 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,94% pe an, faţă de 6,36% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 6,71% pe an, de la 7,08% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut, ieri, la 4,75-6,50% pe an de la 6-7% pe an, cît erau luni, din cauza creşterii lichidităţii din piaţa monetară, a mai spus Noaghea.