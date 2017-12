Leul se apreciază faţă de euro pe fondul temerilor privind intervenţia BNR

Leul a cîştigat, ieri, trei bani (0,83%) pînă la 3,5921 lei/euro, potrivit datelor BNR, pe fondul ordinelor de vînzare de valută din prima parte a zilei, de teama unei intervenţii a băncii centrale în piaţa valutară care să limiteze o eventuală depreciere a leului, susţin dealerii. Moneda europeană era cotată la 3,6000-3,6080 lei/euro în deschiderea şedinţei valutare, după care leul s-a depreciat la 3,6150 lei/euro, iar apoi a revenit la 3,60 lei/euro. Ulterior, leul a continuat să se aprecieze pînă la 3,5830 lei/euro, iar la 14:00 euro era cotat la 3,5835-3,5895 lei/euro. \"O parte din bănci au suspectat banca centrală că a intervenit vineri pe piaţa valutară pentru stoparea deprecierii leului, aşa că azi (n.r. - ieri) au apărut ordine de vînzare de valută în schimbul leilor, de teama unei noi intervenţii. Se pare că euro nu e dorit la cotaţii atît de ridicate, aşa că leul revine la un nivel mai sustenabil, care s-ar putea situa între 3,40-3,50 lei/euro\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. Mihai a mai spus că alegerile de duminică nu par să fi influenţat piaţa valutară, aprecierea leului fiind generată mai degrabă de teama unei intervenţii în piaţă a BNR şi de anticiparea unor intrări de valută mai mari pe final de an de la românii care lucrează în străinătate.

Celelalte valute din regiune au avut, de asemenea, o tendinţă de apreciere faţă de euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5921 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 3 bani (0,83%) faţă de euro, de la 3,6221 lei/euro, cît era vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4806 la 1,4879 dolari/euro, iar la ora 13:20, ora României, moneda americană era cotată la 1,4874 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste trei bani (1,33%) faţă de dolar, de la 2,4484 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4158 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,26% pe an faţă de 4,69% pe an cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,92% pe an, de la 5,84% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut la 7,20-7,90% pe an, încadrînd rata dobînzii de politică monetară, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii. BNR a atras, ieri, toată suma de 2,05 miliarde de lei (570,69 milioane de euro) pe care s-au oferit să o plaseze şapte bănci comerciale în depozite cu scadenţă la două săptămîni, la dobînda anuală fixă de 7,5%.