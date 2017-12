Lewis Hamilton va pleca din pole position în Marele Premiu de F1 de la Abu Dhabi

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultima cursă a anului, după ce a obţinut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă.

Pe circuitul Yas Marina din Emiratele Arabe Unite, Lewis Hamilton a parcurs cei 5.55 kilometri dintr-un tur în 1 minut, 38 de secunde şi 755 de miimi. Nico Rosberg (Mercedes) a fost al doilea cel mai rapid, cu 0.303 secunde în spatele lui Hamilton.

Lewis Hamilton a dominat toate cele trei sesiuni de calificări, fiind cu 1.024 secunde mai rapid decât Rosberg în Q1 şi cu 0.108 secunde în Q2. Daniel Ricciardo (Red Bull) a înregistrat al treilea timp în calificări. Piloţii Ferrari, Kimi Raikkonen şi Sebastian Vettel, au fost al patrulea, respectiv al cincilea. Max Verstappen (Red Bull) va pleca de pe locul şase al grilei de start.

Nico Rosberg rămâne cu şanse foarte mari la câştigarea titlului mondial, în condiţiile în care germanul are nevoie de o clasare între primii trei piloţi în cursa de duminică. Rosberg are un avans de 12 puncte faţă de Hamilton în clasament.

Piloţii Mercedes au câte nouă victorii în acest sezon, dar Lewis Hamilton a ajuns la cel de-al 12-lea pole position, în comparaţie cu cele opt ale lui Nico Rosberg. Totodată, este cel de-al 61-lea pole position din carieră pentru Hamilton, cu patru în spatele lui Ayrton Senna şi cu şapte în urma recordmenului all-time Michael Schumacher.

"Wow! Am ajuns la 61 de pole-uri. O să încerc să depăşesc recordul. Am trăit un sentiment ciudat atunci când am ajuns aici şi am realizat că va fi ultima cursă a sezonului, ultimele calificări în acest monopost incredibil. Nu ştii niciodată când vei mai beneficia de un asemenea monopost. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au lucrat în această echipă - fără ei nu aş fi vorbit despre 61 de pole-uri. Esta adevărat, mă aflu în poziţia perfectă pentru cursa decisivă de mâine", a declarat Hamilton, citat de BBC.

"Am avut un echilibru bun şi sunt mulţumit per total cu evoluţia de azi. Am făcut un tur excelent spre final, dar nu a fost suficient. Am dat totul, dar nu a fost posibil să-l bat pe Lewis azi. Dar mâine este o altă zi", a spus Rosberg după calificări.

Cursa decisivă pentru titlul mondial F1 va avea loc duminică, 27 noiembrie, de la ora 15.00 (ora României).

Iată rezultatele complete ale calificărilor pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi:

1. Hamilton L. Mercedes 1:38.755

2. Rosberg N. Mercedes +0.303 s

3. Ricciardo D. Red Bull +0.834

4. Raikkonen K. Ferrari +0.849

5. Vettel S. Ferrari +0.906

6. Verstappen M. Red Bull +1.063

7. Hulkenberg N. Force India +1.746

8. Perez S. Force India +1.764

9. Alonso F. McLaren +2.351

10. Massa F. Williams +2.458

11. Bottas V. Williams +2.329

12. Button J. McLaren +2.517

13. Gutierrez E. Haas +2.725

14. Grosjean R. Haas +2.809

15. Palmer J. Renault Sport +3.065

16. Wehrlein P. Manor Racing +3.240

17. Kvyat D. Toro Rosso +3.248

18. Magnussen K. Renault Sport +3.387

19. Nasr L. F. Sauber +3.492

20. Ocon E. Manor Racing +3.531

21. Sainz C. Jr. Toro Rosso +3.638

22. Ericsson M. Sauber +3.882