Liberali împotriva liberalilor

Stolojan: PNL a fost confiscat de grupul din jurul lui Tăriceanu

Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Raluca Turcan, Cristian Boureanu, Radu F. Alexandru, precum şi alţi liberali, printre care deputatul de Constanţa Mircea Iustian, au prezentat, ieri, la Piteşti, o propunere de platformă program pentru relansarea liberală. Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica este de părere că despre succesul acestei iniţiative se va putea vorbi peste cîteva luni, timp în care, în teritoriu, se vor constitui grupuri de susţinere. Un alt fost preşedinte liberal, Theodor Stolojan, a subliniat că PNL a fost "confiscat" de grupul din jurul premierului Tăriceanu şi este "folosit" în interes personal. El a explicat că s-a ajuns la situaţia de a fi lansată o platformă liberală "pentru că apelul la unitate în PNL a fost tratat cu aroganţă şi suficienţă de actuala conducere liberală, care a ales calea ameninţărilor şi a excluderilor". Consilierul prezidenţial a menţionat că Tăriceanu şi colegii săi de la conducerea PNL sînt interesaţi de funcţii şi mai puţin de efectele guvernării. După părerea sa, actualul preşedinte al PNL este, în acest moment, "incapabil de a depăşi condiţia de şef al unui grup restrîns". "Lipsa de coerenţă în luarea deciziilor - refuzul anticipatelor, implicarea tîrzie în problema inundaţiilor, gafa privind cererea de retragere a trupelor din Irak - sînt contabilizate, din păcate, de PNL", a completat Stolojan. Mai mult, în ceea ce priveşte cererea PNL de retragere din Irak a trupelor româneşti, el consideră că această "gafă" ar fi trebuit să se soldeze cu demisiile lui Tăriceanu şi ministrului suspendat al Apărării, Teodor Atanasiu. Lui Tăriceanu i-a fost imputată şi "gafa" de a interveni în actul de justiţie, în cazul întîlnirii de la Palatul Victoria dintre Dinu Patriciu, premier şi Monica Macovei. Stolojan a atras atenţia şi că formaţiunea liberală pe care o conduce premierul se află în situaţia de a nu avea o strategie post-aderare, în condiţiile în care mai sînt două luni şi jumătate pînă la 1 ianuarie 2007. El susţine că există pericolul ca PNL să se transforme într-o structură oligarhică, din cauza instituirii unor practici nedemocratice şi inexistenţei reglementărilor privind delimitarea afacerilor de activitatea politică. Consilierul prezidenţial a susţinut că a primit deja propunerea pentru a se reînscrie în PNL, refuzînd să nominalizeze însă persoanele care i-au făcut această propunere "pentru a nu fi supuşi la represalii de către Tăriceanu, Olteanu şi alţii". El a susţinut că ia în calcul revenirea în partid, întrucît consideră excluderea sa drept "un act revoltător şi ruşinos". Întrebat dacă regretă desemnarea lui Tăriceanu la conducerea PNL, în momentul retragerii sale din 2004, Stolojan a spus că prin această decizie a făcut "rău" partidului. "Îmi cer scuze tuturor liberalilor", a spus el. Valeriu Stoica a adăgat că semnatarii platformei liberale vor urma opţiunea "liberalismului de dreapta" şi "se despart" de actuala conducere a PNL, mai ales că "liberalii nu pot acoperi singuri spectrul politic românesc de centru-dreapta". El a mai declarat că viitoarea Federaţie a Forţelor de Centru-Dreapta are nevoie de o formulă politică "de natură să înlăture teama de pierderea identităţii" şi că trebuie condusă de politicianul "cu cea mai mare credibilitate electorală". Prezentă la lansarea platformei liberale, deputatul Raluca Turcan, a apreciat, la rîndul său, că Tăriceanu "a fost infestat cu autosuficienţă acută": "I s-a urcat puterea la cap. Admit că a făcut şi lucruri bune în fruntea Guvernului, dar, din punct de vedere politic, şi-a pierdut uzul raţiunii, iar PNL a devenit, din păcate, o victimă colaterală". Totodată, fostul senator PNL Radu F. Alexandru a spus că actuala conducere liberală, în frunte cu Tăriceanu, a modificat sloganul Brătienilor din „prin noi înşine!”, în „pentru noi înşine!”.

Aripa liberală Tăriceanu consideră iniţiativa disidenţilor un nou atac al lui Băsescu împotriva PNL

Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, a apreciat că Stolojan este "manipulat" şi "inspirat" de anumite persoane în acţiunile sale, proiectul lansat duminică neputînd fi carcaterizat drept o platformă politică: "Am primit informaţia care indică faptul că această platformă se bazează pe critici la adresa mea. Sigur că dacă domnul Stolojan are o problemă personală cu mine, e un lucru. Cred că ar fi mai bine ca cei care îl înconjoară şi îl împing de la spate - văd că numai aşa ştie să funcţioneze - să încerce să vină cu propuneri constructive pentru români. Să stau ca prim-ministru şi să ascult nişte critici penibile, inspirate de cei care-l manipulează, mi se pare o pierdere de timp". După ce a spus că Stolojan foloseşte sintagme "caraghioase", ca noţiunea de interese de grup, Tăriceanu a afirmat că are lucruri mult mai importante de făcut decît să răspundă "unor critici penibile".

Liderul deputaţilor liberali, Crin Antonescu, este de părere că cei prezenţi la Piteşti nu sînt lideri politici reali, "pentru că în acest moment nu reprezintă pe nimeni, chiar dacă doi dintre ei sînt persoane publice cunoscute". "Platforma nu a adus nicio idee nouă, ci a reluat singura idee pe care aceşti oameni o vehiculează de aproape doi ani, şi anume subordonarea completă a PNL faţă de Traian Băsescu", a declarat Antonescu. "Consider că cele petrecute la Piteşti vor avea un impact nesemnificativ asupra PNL şi că, în esenţă, acţiunea care are în fruntea sa un consilier prezidenţial nu poate fi înţeleasă altfel decît ca un nou atac al lui Traian Băsescu la adresa PNL", a adăugat el.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, a declarat că acţiunea de lansare a platformei liberale "este lipsită de orice conţinut şi, mai presus de toate, nu conţine nici o idee economică, politică sau socială măcar de natură liberală". “Din păcate, aşa-zisa platformă politică prezentată astăzi nu conţine nici măcar soluţii alternative la o strategia conducerii PNL, nu propune nimic în locul actualei construcţii. Se manifestă doar nemulţumiri, tristeţi, refulări ale celor care o formează”, a adăugat Olteanu.

Purtătorul de cuvînt al PNL, senatorul Varujan Vosganian, a criticat în termeni duri platforma politică lansată de Theodor Stolojan, considerînd că este neconvingătoare prin grupul de persoane care îl însoţesc şi confuză ca mesaj: "Avem discursul lui Stolojan, care militează pentru reformă în PNL şi relansarea partidului şi avem discursul lui Stoica, în care vorbeşte de un proiect politic în afara PNL şi a făcut chiar referiri explicite la tentative de racolare a unor reprezentanţi ai PNL. În orice caz, mesajul grupării Stolojan ar fi fost potrivit pentru o moţiune de cenzură la adresa Guvernului”. "În orice caz, acţiunea lui Stolojan nu face parte din priorităţile noastre. Nu o vom ignora dacă se va dovedi o acţiune consistentă, dar nici nu vom face greşeala să-i acordăm prea mare atenţie”, a adăugat el.