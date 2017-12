Liberalii pun tunurile pe aleșii locali migratori

19:08:07 / 08 Februarie 2015

aiesi locali

Toata vina se da pe asa zisi traseisti mai mult pe consilieri judeteni si cei locali si mai putin pe primari si presedinti de consili judetene, de si cei din urma ar fi fost cei din tii la migratie si la aranjamente ,sunt unul dintre alesi locali care am pleca pe aceasta ordonanta de la un partid care se afla la putere ca independent nu pentru a beneficia de anumite favoruri nu sa vrea sa fiu arvocatui divolului si sai apar eu pe toti, dar cred ca sa intins o capcana cineva care a propus si a facut o ordonanta in favoarea sa poate sa gresasca dar sa plateasca alti iar arvocatul poporului sa taca si sa nu spuna nimic mi se para o aderatie la care sa plateasca numai prosti,cu ce sunt eu vinovat am avut la acea data ordonanta care imi dadea tot dreptul sa fac acest luctu fara am perde mandatul.