Liberalii și-au lansat la Constanța candidații la locale

09:08:16 / 04 Aprilie 2016

candidati

dezastru in care se afla Constanta se datoreaza neandoelnic lui Mazare si consilierilor lui,de aceea sansele sa fie ale un PSD-ist sunt f slabe.De aceea ne intrebam ;ce cauta V. Chitac la PNL?Traditie nu are, Constanta nu colcae de PNL-isti de vaza.ba au gasit refugiu PDL-isti care au taiat salariile si pensiile si asa vai de ele.Cum i-si inchipuie V .Chitac ca o sa voteze populatia cu PDL-ul?De ce nu a caditat independent ca era ales cu peste 70%?Ce cauta in acea cloaca ?informatiile sunt ca este capabil ,dar prin intrarea in PNL ar putea sa piarda alegerile.