Liderii PSD constănţeni, la Şcoala de pregătire politică a TSD

Şcoala de pregătire politică a Tineretului Social Democrat (TSD) a început ieri la Constanţa, mai exact în Mamaia, la deschiderea oficială fiind prezenţi preşedintele PSD, Mircea Geoană, secretarul general al partidului, Titus Corlăţean, vicepreşedintele PSD, Victor Ponta, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, preşedintele TSD, Nicolae Bănicioiu. “Este pentru prima dată cînd particip la o astfel de şcoală, pentru că eu am ajuns în partid după ce am fost ales primar. Aşa erau vremurile pe atunci. Cînd am intrat în opoziţie, mulţi m-au întrebat ce mi-a trebuit să mă înscriu în PSD în condiţiile în care Constanţa este un oraş-port, cu vederi mai cosmopolite, şi PSD era văzut ca un partid de stînga, cu sorginte mai veche. Oamenii nu înţelegeau de ce un puşti ca mine, aşa eram atunci, dar, între timp, m-au îmbătrînit procurorii lui Băsescu, a ales un partid de stînga. Am intrat în PSD din două cauze: pentru că era partidul cu cel mai serios Guvern, care chiar făcuse ceva pentru oameni, şi pentru că aveam multe lucruri de făcut în Primărie şi am găsit înţelegere la PSD. Mă apucase nebunia făcutului. Aşa se întîmplă în politică şi în afaceri cînd ajungi la un anumit nivel. Eu mai candidez încă o dată la primărie, iar după următorul mandat, voi părăsi scena politică, dar viitorul vostru este deschis”, i-a sfătuit Radu Mazăre pe tinerii social-democraţi. El i-a caracterizat pe actualii reprezentanţi ai puterii printr-un singur cuvînt: ”pămînt”: ”Guvernanţii actuali nu au făcut nimic în ultimii trei ani. Îl au pe Băsescu pentru imagine, care mai joacă ţonţoroiu şi se mai pupă cu femeile democrate şi... atît”. Mazăre le-a explicat tinerilor că în politică este important să facă lucruri concrete şi că politicienii fără valoare au şanse puţine să rămînă pe val mult timp. ”În ultimele trei săptămîni, am fost ocupat să organizez exerciţiul demonstrativ de avioane Aero Grand Prix şi competiţia Class One Romanian Grand Prix. Oameni buni, aşa se promovează turismul, aducînd oameni cu bani, care să vadă Mamaia. Să fim serioşi! Ce înseamnă Mamaia în circuitul intrenaţional al turismului? Mai nimic! Este o staţiune frumuşică, dar nu de mare nivel. Anul viitor, pentru etapa de Grand Prix se bat Moscova, Buenos Aires şi Rio de Janeiro, iar noi am reuşit să aducem bărcile în România şi să organizăm o etapă. Aşa se face turism, cu lucruri concrete, nu cu vorbe şi reclame. Două lucruri sînt importante în cariera voastră de viitor: puterea să nu vă sucească mintea şi să vă gîndiţi să faceţi nişte lucruri concrete, ieşite din cotidian. Doar aşa veţi cîştiga”, le-a mai spus Mazăre tinerilor.

La rîndul său, Nicuşor Constantinescu a spus că, la nivelul judeţului Constanţa, foarte mulţi tineri din PSD au fost ajutaţi să se afirme şi acum ocupă funcţii de conducere în administraţia publică locală. ”Nu îmi dau seama cînd au trecut 20 de ani. La 32 de ani, Radu Mazăre devenea primarul Constanţei. În echipa de la Constanţa, la nivelul municipiului şi a peste 70% dintre localităţi, tinerii ocupă funcţii importante şi au demonstrat că pot face programe concrete”, a spus Constantinescu. El a adăugat că este normal ca membrii unui partid să aibă poziţii divergente, întrucît fiecare membru are dreptul la propria părere. El a adus în discuţie şi procesul de descentralizare, pe care îl consideră extrem de necesar pentru dezvoltarea comunităţilor locale. ”Toţi declară şi aclamă descentralizarea. Şi-au asumat-o Guvernele Tăriceanu I şi Tăriceanu II, dar nimeni nu o duce la bun sfîrşit. De unde să ştie un ministru ce este mai bine pentru copiii din Siliştea, de exemplu. Nu are cum să ştie nici dacă ar fi supraom. Prin descentralizare vom putea fi aproape de cetăţean. Acesta este drumul firesc”, a spus Constantinescu, adăugînd că, de trei ani, primarii PSD au fost vitregiţi de banii guvernamentali: ”80% dintre fondurile guvernamentale s-au dus la PNL şi PD şi doar 20% la PSD deşi noi avem mult mai mulţi primari. Guvernanţii au împărţit cetăţenii în două categorii: cei care au votat cu PSD şi care nu trebuie să aibă bani pentru şcoli, sănătate, infrstructură etc. şi cei care au votat cu Alianţa”. Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa le-a mai spus tinerilor că i-a transmis lui Mircea Geoană să propună în Parlament construirea unui milion de locuinţe pentru tineri. ”Vrem să punem în aplicare acest proiect atunci cînd vom ajunge la putere. În acest fel, am elimina cea mai mare problemă cu care se confruntă, în acest moment, tineretul: lipsa locuinţelor. Ce înseamnă să construim un milion de locuinţe? Înseamnă să dăm de lucru la cîteva milioane de tineri şi astfel rezolvăm o altă problemă stringentă, cea a lipsei locurilor de muncă”, a mai spus Constantinescu. Şcoala de pregătire politică a TSD continuă în weekend, astăzi fiind aşteptaţi la lucrări, printre alţii, fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, deputaţii de Constanţa Alexandru Mazăre şi Eduard Martin, Nicuşor Constantinescu, liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Viorel Hrebenciuc.