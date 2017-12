Liga I la fotbal, locul 10 în topul celor mai bune campionate din lume în 2006

Liga I la fotbal a acumulat 673 de puncte şi ocupă locul 10 în clasamentul celor mai bune campionate din lume în anul 2006, realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). În ierarhia IFFHS, prima ligă română a înregistrat un important progres faţă de 2004, cînd ocupa locul 29, şi faţă de anul trecut, cînd se afla pe poziţia a 19-a.

Comentînd clasamentul din 2005, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat, pe 6 ianuarie 2006, că primul eşalon românesc va ajunge, într-un an, în primele zece din lume, dacă nu îşi va pierde jucătorii. “Datorită faptului că n-au fost vânduţi mulţi jucători, valoarea fotbalului nostru a crescut. Dacă n-ar mai pleca jucătorii pe bani mulţi în străinătate, noi am avea un campionat la nivelul Franţei, Angliei sau Italiei. Vă spun eu, ajungem în primele zece campionate ale lumii într-un singur an dacă nu ne pleacă nici un jucător din ţară”, a afirmat Dragomir, în urmă cu un an. Ieri, Dragomir s-a declarat încîntat de faptul că Liga I ocupă locul 10 în lume, precizînd că merită supranumele de “Oracolul de la Bălceşti” după ce a prevăzut această clasare: “Băi frate, ce ştire e asta! Dă-o şi la televiziuni! Să vedem ce domeniu de activitate din această ţară mai este pe locul 10 în lume. S-a adeverit încă o dată că sînt Oracolul de la Bălceşti. S-a întîmplat aşa cum am zis anul trecut. Am spus că, dacă nu se mai vînd jucători, vom creşte pînă pe locul 10 în lume. Dar, dacă ne pleacă zece fotbalişti de valoare, venim în picaj.

Ce mai bun campionat din lume a fost desemnat cel al Italiei, Serie A, cu 1.182 puncte, urmat de cel al Spaniei (Primera Division) - 1.168 puncte şi de cel al Angliei (Premier League) - cu 1.125 puncte. Campionatul Franţei se află pe locul patru, cu 1.019 puncte, în timp ce poziţia a cincea a revenit Braziliei, cu 920 puncte. Germania (locul 6 - 850 puncte), Argentina (locul 7 - 828), Olanda (adversara României în preliminariile Euro-2008, locul 8 - 793,5 puncte) şi Mexic (locul 9 - 683,5 puncte) se mai află înaintea României în topul IFFHS.

După România, pe locul 11 se află Turcia (664 puncte), iar poziţia a 12-a revine Portugaliei (626 puncte). Grecia se află pe locul 15 (580 puncte), iar Rusia pe poziţia 16 (576 puncte).

Campionatul Bulgariei, adversara României în preliminariile EURO 2008, ocupă locul 20 cu 555 puncte, locul 21 revenind Ucrainei, cu 521 puncte. Prima ligă din Slovenia, o altă adversară a României, este pe locul 41, cu 325 puncte, în timp ce Albania ocupă poziţia 45, cu 318 puncte. Belarusul se află pe locul 73, cu 248 puncte.