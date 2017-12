Limitele în care autorităţile locale pot contracta fonduri rambursabile, restrînse

Guvernul va restrînge, în acest an, limitele maxime în care autorităţile locale pot contracta fonduri rambursabile şi efectua trageri din finanţările rambursabile contractate, sub nivelul permis anul trecut, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare şi încadrării în noua ţintă de deficit bugetar. Limita maximă în care autorităţilor locale le va fi permis să contracteze fonduri rambursabile, prin împrumuturi de la băncile comerciale şi instituţiile de credit, precum şi prin emisiuni de titluri de valoare, va fi redusă de la trei miliarde lei, acceptată în 2008, la 2,5 miliarde lei. În plus, limita maximă în care autorităţile locale pot efectua trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate din aceleaşi surse va fi restrînsă de la 2,5 miliarde lei, în 2008, la 1,7 miliarde lei. Noile limite urmează să fie impuse prin hotărîre de guvern. În aceste limite nu sînt incluse finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de către autorităţile locale. La fel ca în 2008, finanţările contractate şi tragerile vor trebuie avizate de către Comisia specială de autorizare a împrumuturilor locale. Guvernul trebuie să se încadreze în acest an într-un deficit bugetar de maximum 4,6% din PIB, conform înţelegerii convenite săptămîna trecută cu Fondul Monetar Internaţional.