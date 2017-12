Lionel Messi, bruscat de Weligton, după ce l-ar fi jignit pe jucătorul echipei Malaga

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost bruscat de fundaşul echipei Malaga, Weligton, la meciul din etapa a cincea a Primera Division, scor 0-0, după ce jucătorul Barcelonei l-ar fi jignit pe fotbalistul brazilian, informează insidespanishfootball.com. La interviul de după meci, Weligton, care a fost sancţionat cu cartonaş galben pentru acest gest, la fel ca şi Gerard Pique, care sărise în apărarea colegului său de la Barcelona, a declarat că Messi l-a insultat. "A fost o fază când am încercat să fac un zid, l-am blocat şi fără să vreau i-am atins faţa. Nu a fost intenţionat. Apoi, el m-a urmărit pe teren şi mi-a strigat «fiu de curvă», iar atunci l-am apucat de faţă. Acestea sunt lucruri care rămân pe teren", a spus Weligton despre incidentul în urma căruia Messi s-a prăbuşit pe teren. Jucătorul brazilian a afirmat că nu este interesat de criticile la care ar urma să fie supus de către reprezentanţii presei. "Nu îmi pasă, îmi pasă doar de cei care mă cunosc. Cei care mă cunosc, care ştiu cum sunt, chiar nu îmi pasă de restul. Am încercat să pun în practică ceea ce am exersat la antrenamentele din ultimele două zile, să punem presiune. Am avut ocazii şi puteam înscrie. Suntem fericiţi de modul în care am jucat şi am căpătat încredere pentru meciurile următoare. Ştiam că va fi dificil. Cu toţii am fost nevoit să muncim, 90 de minute am alergat şi am luptat", a completat Weligton.