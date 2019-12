Lionel Messi, primul fotbalist care câştigă pentru a şasea oară „Balonul de Aur”

Argentinianul Lionel Messi, jucătorul formaţiei FC Barcelona, a câştigat „Balonul de Aur” pentru a şasea oară în cariera sa, primind trofeul luni seară, în cadrul unei ceremonii care s-a desfăşurat la Paris. În vârstă de 32 de ani, Messi a devenit primul fotbalist din istorie care câştigă acest trofeu de şase ori. Messi s-a mai impus în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015. Messi a câştigat în acest an şi premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2019, dar şi „Gheata de Aur”.

Messi i-a depăşit în acest an pe Virgil Van Dijk (FC Liverpool) şi Cristiano Ronaldo (Juventus Torino). Câştigătorul de anul trecut, croatul Luka Modric, i-a oferit trofeul lui Lionel Messi.