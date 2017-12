„Literatura la Dunărea de Jos”, proiect de promovare a scriitorilor dobrogeni

Membrii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) s-au întîlnit, zilele trecute, pentru a face bilanţul activităţilor cultural-literare din acest an, dar şi pentru a stabili proiectele culturale pentru 2008. Potrivit preşedintelui USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, în acest an a fost continuat proiectul „Să ne cunoaştem scriitorii”, iniţiat în urmă cu un an, de USR, în cadrul căruia s-au organizat o serie de lecturi publice. Autorii dobrogeni şi-au prezentat cele mai recente apariţii editoriale la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Ovidius” şi Universitatea „Andrei Şaguna”. Pe lîngă aceste lecturi publice susţinute financiar de USR, scriitorii dobrogeni au fost invitaţi şi în cadrul unor manifestări culturale din judeţ, la Techirghiol, Hîrşova, Medgidia, Isaccea şi Mangalia, unde au recitat poezii sau au lecturat fragmente din romanele preferate.

Preşedintele USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, a precizat că şi anul următor vor continua lecturile publice, dar vor fi realizate şi proiecte noi de promovare a scriitorilor contemporani. Un astfel de program este cel intitulat „Literatura la Dunărea de Jos”, care va fi realizat în parteneriat cu membrii USR Brăila şi USR Galaţi. În cadrul proiectului, membrii celor trei filialei ale USR vor efectua excursii în zonele istorice şi culturale din spaţiul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră şi vor organiza, la Tulcea, o serie de simpozioane ştiinţifice. Proiectul va fi demarat, cel mai probabil, la începutul lunii mai. „Vom încerca prin diverse modalităţi să promovăm literatura şi scriitorii contemporani, iar acest proiect este un exemplu elocvent în acest sens”, a declarat preşedintele USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu.