Litoralul, invadat de parade și concerte de 1 Mai

Parade, petreceri, concerte și festivaluri, expoziții cu mașini și motociclete, reprezentații de dansuri și numeroase alte activități artistice completează distracția de la începutul sezonului estival. Litoralul explodează din nou cu petreceri care mai de care mai interesante, de la Mamaia la Vama Vache, iar pentru tineri, distracția atinge apogeul vineri noapte.

PARADA LITORALULUI Ca și în ultimii doi ani, deschiderea sezonului estival și a distracției de 1 Mai este marcată de Parada Litoralului. Asociația Litoral - Delta Dunării organizează, de 1 Mai, evenimentul inedit în intervalul orar 16.00 - 19.00. Traseul paradei este următorul: Telegondola Perla (plecare) - Mamaia - club Bellaggio (oprire) - Mamaia Butoaie - retur - Hotel Oxford Constanța - bd. Al. Lăpușneanu (zona Dacia) - bd. Tomis - Primăria Constanța (oprire) - str. Traian - str. Termele Romane - bd. Elisabeta - Portul Tomis (oprire) - retur din Portul Tomis - Poarta 1 - bd. Tomis - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia - Telegondolă Perla (final).

PETRECERI ÎN CLUBURI LA MAMAIA Mamaia se redeschide turiștilor și constănțenilor cu viața de noapte bogată, în care au loc petreceri și show-uri fascinante, găzduite de cluburi.

Clubul Bellagio găzduiește, vineri, un concert al cuplului Antonia și Alex Velea, sâmbătă va cânta suedezul Mohombi, iar fiecare seară va fi încinsă de cea mai cunoscută dansatoare la bară din România, Larisa Bercea. Loredana va face show cu Banda Agurida vineri noapte, în clubul Le GaGa din Mamaia Nord, unde sâmbătă va cânta Taraful din Clejani. În clubul Ego va mixa vineri seară DJ-ul olandez Da Phonk din Amsterdam, iar sâmbătă - DJ-ul francez Mike Moody din Paris. Clubul Fratelli a pregătit pentru 1 Mai o petrecere la care va mixa DJ Dirty Law din Londra, iar noaptea de sâmbătă va fi animată în Fratelli de un alt artist străin, DJ Pete din Mykonos, Grecia. În Clubul Luv loc vineri un party cu cei trei DJ rezidenți: Alexunder Base, DJ Smart și DJ Maryo. Tot vineri, în Crema Summer Club va mixa DJ Rynno, iar sâmbătă va avea loc un party cu Mircea Zara, DJ Desyn Vibes și DJ Mekoo.

FESTIVALURI LA VAMA VECHE Vama rămâne și în acest an unul dintre locurile preferate de distracție de 1 Mai pentru mii de tineri din întreaga țară. Pe plaja din stațiune are loc festivalul „Fish Eye”, cu intrare liberă și un line-up artistic foarte consistent și interesant. Pe 1 mai urcă pe scenă DJ K-Lu, We Singing Colours, Toulouse Lautrec, Les Elephantes Bizarres și ROA. În cea de-a doua seară, pe 2 mai, vor urca pe scenă Alternosfera, Robin & The Backstabbers, Golan, Ok Corral și Byron.

Clubul Goblin își redeschide reședința de vară cu cea de-a doua ediție a evenimentului „Înregistrat în România”. Vineri, de la ora 21.00, pe scena din Goblin vor fi prezenţi cei de la CTC şi rapperul constănțean Chimie, în timp ce sâmbătă seară atmosfera va fi întreţinută de Subcarpaţi, Keri şi Serafim. Pe 2 mai, ultima seară a evenimentului, cei de la Şuie Paparude şi Viţa de Vie vor face un show live de excepţie. Potrivit organizatorilor, accesul se va face astfel: 30 aprilie - 10 lei (1 shot inclus); 1 mai - 15 lei (1 shot inclus); sâmbătă, 2 mai - 15 lei (1 shot inclus).

1 MAI TUNING FEST Pasionații de mașini tunate sunt așteptați să participe la 1 Mai Tuning Fest, eveniment ce are loc în perioada 1 - 3 mai, în Portul Turistic Mangalia. Anul acesta, în cadrul evenimentului se vor desfășura concursuri de Car Audio, Tuning Auto & Moto, Drift și vor avea loc și demonstrații cu piloți profesioniști.

CRAZY SALSA FEST Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional „Crazy Salsa Fest” are avea loc începând de joi și până duminică. Un megaspectacol de dans şi muzică în aer liber se va desfășura pe scena plutitoare din zona falezei Mangalia, pe parcursul întregului weekend. La eveniment vor fi prezenți artiști din țară și străinătate, precum și trupe de copii de la mai multe școli de dans din România, care vor încânta publicul cu momente coregrafice spectaculoase. Pe parcursul celor trei zile, festivalul va cuprinde mai multe evenimente de profil, la care vor participa peste 300 de dansatori.

INVAZIA DJ-ILOR Mii de tineri din România și din țări din Occident se vor distra în această minivacanță la deja tradiționalele evenimente cu muzică electronică și DJ veniți din toată lumea care vor mixa zi și noapte la Mamaia. Cea de-a 17-a ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves, la care vor mixa peste 30 de DJ din țară și de peste hotare, are loc începând din această seară și până duminică, în locul deja tradițional, plaja din Mamaia Nord, zona Crazy Beach - Ipanera. Line-up-ul evenimentului cuprinde numeroși DJ de renume, printre care Carl Cox, Craig Richards sau Marco Carolla. Biletele se găsesc în vânzare la prețurile de 140 de lei pentru trei nopți și 110 lei pentru două nopți, iar biletele pentru o singură noapte, la 70 de lei.

Festivalul The Mission are loc sâmbătă noapte, la complexul Enigma din Mamaia. Pe tineri îi așteaptă o noapte întreagă de ritmuri mixate de DJ celebri din țară și de peste hotare. În cadrul acestei seri vor mixa Gianni Callipari, Julietta, Ezikiel, Felipe Valenzuela, Cesar Merveille, Ernesto Ferreyra și Luciano, însă cea mai așteptată prezență este cea a artistului american Skrillex. În seara evenimentului, la intrare, biletele la categoria regular se vor găsi la prețurile de 70 de lei până în ora 1.00 și 80 de lei după această oră. Tichetele VIP se vor găsi la prețul de 150 de lei.