Liviu Dragnea: Va veni momentul ca Iohannis să dea explicații pentru infracțiunile pe care le-a săvârșit

06:45:19 / 09 Noiembrie 2018

.. PDL PNL CIUMA NEAGRĂ PARTID MAFIOT

A greșit Liviu când a spus că WC JOHANIS a avut o ieșire nervoasă !!!!... A fost a unuia tipic de CRIMINAL in serie ,Care Ziua este un normal i-ar la căderea nopții se transforma in ZOMBI .. Acum se vede de ce nu sa accept numirea în funcție a Adinei Florea nouă șefa DNA... Sau de ce se tărăgănează DEMISIA lui Augustin Lazăr.. LIVIU DRAGNEA și acum și CP Tăriceanu sânt adversarii politici incomozi PDL PNL CIUMA NEAGRĂ și WC JOHANIS , și au început DNA și SRI PLUS Parchetul general sa " lucreze" La turație maximă până la numirea altor șefi ai acestor instituții ale statului subteran.