LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de duminică, 17 decembrie

LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News va publica, duminică, începând cu orele 18,10 numerele extrase.

Urmare a câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, în data de 3 decembrie, Loteria Română a decis, ca pentru fiecare tragere Loto 6/49 din intervalul 7-21 decembrie, să suplimenteze fondul de câștiguri al categoriei I cu câte 100.000 de lei. La tragerile de duminică, 10 decembrie 2017, Loteria Română a acordat 14.828 câştiguri în valoare totală de 591.552,75 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste un milion de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 958.000 de lei. La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 12,9 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 34.000 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 76.500 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 84.000 de lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 17 decembrie, 2017

Loto 6/49

34 30 47 46 45 26

Joker

43 21 3 8 13 + 6

Loto 5 din 40

31 20 26 37 6 4

Noroc

1 8 4 2 5 8 7

Super Noroc

7 3 6 5 0 7

Noroc Plus

3 9 7 0 4 0