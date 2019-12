Louis Munteanu, „Faraonul” din tabăra Viitorului

Atacantul Louis Munteanu este marele pariu din actualul sezon pentru managerul tehnic al Viitorului Constanţa, Gheorghe Hagi. La doar 17 ani, Louis Munteanu a făcut pasul în echipa de seniori a Viitorului, după două sezoane în Liga Elitelor, în care a marcat câte 50 de goluri și a devenit campion cu grupele Under 17 și Under 19.

Tânărul atacant al formaţiei constănţene și-a demonstrat din plin calitățile, iar în nouă meciuri disputate în Liga 1 şi-a trecut deja de trei ori numele pe lista marcatorilor.

„Sunt foarte fericit că am contribuit la succesele de la juniori şi sper ca de acum încolo să am aceste reuşite şi la echipa mare. Domnul Hagi mi-a spus că are foarte multă încredere în mine şi să muncesc şi mai mult. Cu siguranţă, mai am multe de învăţat. Debutul meu la seniori a fost cel mai reuşit şi mai important moment din acest an”, a spus Louis Munteanu, pentru site-ul oficial al clubului de la ţărmul mării.