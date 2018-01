Lovitură pentru medicul care a refuzat internarea unui pacient

Noi informații despre medicul care a refuzat internarea unui pacient! Primarul din Băicoi declară că doctorița filmată în timp ce refuză internarea unui pacient trimis de la Spitalul Judeţean Ploieşti, nu este angajată a Spitalului Orăşenesc Băicoi, aceasta având doar un contract de colaborare pentru efectuarea unor gărzi.

Primarul Marius Constantin a decis sistarea contractului. "Am dispus o anchetă. Medicul nu este angajatul spitalului nostru, are doar o colaborare pe gardă, pentru că nu avem suficienţi medici ca să acoperim gărzile. Nu găsim o justificare a comportamentului doamnei doctor. Are o reacţie care nu se explică în niciun fel, de aceea vom întrerupe colaborarea”, a declarat Constantin, citat de Mediafax. De asemenea, managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru Agerpres, că la nivelul unităţii au fost convocate comisiile de etică şi disciplină, iar în cauză vor fi luate “toate măsurile legale”.

Potrivit sursei citate, medicul respectiv este angajat al Spitalului Drajna şi colaborator al Spitalului Băicoi doar pe camera de gardă. Ministerul Sănătăţii a iniţiat o anchetă la spitalele din Băicoi şi Ploieşti în cazul pacientei de 87 de ani, a declarat luni, secretarul de stat Cristian Grasu.

"O pacientă de 87 de ani care a avut nişte probleme cardiace în data de 2 ianuarie şi s-a prezentat la Spitalul din Băicoi, care este un spital mic cu o secţie de boli interne, nu de cardiologie, a fost direcţionată către UPU la Spitalul din Ploieşti, după care pe data de 6 ianuarie s-a prezentat din nou se pare cu o fibrilaţie atrială paroxistică şi a fost direcţionată către acelaşi Spital Ploieşti de unde a revenit cu recomandare de internare la Băicoi. Doamna doctor în cauză fiind pneumolog se pare că a avut ezitări să interneze un pacient cu fibrilaţie atrială. Noi am iniţiat o anchetă atât la Băicoi, cât şi la Ploieşti şi aşteptăm rezultatele în cursul zilei de astăzi”, a precizat secretarul de stat, conform Agerpres.

